İngiltere'de erkek olarak tanıtıp tacizde bulunan sapık

İngiltere'de polis, sosyal medyada kendisini 16 yaşında bir erkek olarak tanıtan Gemma Watts adlı kadının, bu yolla iletişime geçtiği onlarca kız çocuğuna cinsel tacizde bulunduğunu açıkladı.

16 YAŞINDA BİR ERKEK OLARAK TANITTI

Çıkarıldığı mahkemede 4 çocuğa yönelik 7 ayrı suçlamayı kabul eden Watts'a hapis cezası verilmesi bekleniyor. Londra'nın Enfield bölgesinde yaşayan 21 yaşındaki Watts, sosyal medyada kendisini 16 yaşındaki Jake Waton adlı bir genç olarak tanıtıyor, bu yolla tanıştığı kız çocuklarıyla çıplak fotoğraf alışverişi yapıyor, sonra buluşmalar ayarlıyordu.

50 ÇOCUĞA CİNSEL SALDIRI

Polis, Watts'ın bu yolla cinsel saldırıda bulunduğu kişilerin sayısının 50'yi bulduğunu tahmin ediyor. Londra Emniyet Müdürlüğü'ndan yapılan açıklamada Watts'ın Snapchat ve Instagram'da Jake adına açtığı hesapları üzerinden 14-16 yaşları arasında kızlarla ilişki kurmaya çalıştığını açıkladı.

Watts yaşları 14-16 arasında değişen 4 kız çocuğuna yönelik 7 suçlamayı kabul etti ve verilecek cezayı bekliyor.