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İngiltere'de hırsızlar olay mahaline geri döndü

Darbedilip arabası çalınan vatandaş, olayı polise ihbar etti. Polisin tutanak tuttuğu sırada hırsızlar, sokağa geri döndü.

DHA | 11.12.2018 - 11:20..
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İngiltere’de  2 kafadar, bir araç sürücüsünü darp ettikten sonra arabasını da gasp ederek kaçtı.

HIRSIZ VE POLİS BURUN BURUNA GELDİ

Aracı gasp edilen sürücü, durumu polise haber verdi. Kadın polis memurunun olay yerinde tutanak tuttuğu sırada hırsızlar araçla sokağa girince polis alarma geçti.

Polis minibüsü ile burun buruna gelen hırsızlar, durmak zorunda kaldı.

İngiltere'de hırsızlar olay mahaline geri döndü VİDEO

POLİSİ GÖRÜNCE KAÇMAYA ÇALIŞTI

Hızla aracın yanına koşan kadın polis ile bir mahalle sakini, sürücünün kapısını açmak istediklerinde şüpheli, vitesi geriye takarak gaza bastı.

Polis memuru ve vatandaş sürüklenerek bir aracın arkasına savruldu. Diğer polislerin sürücüyü araçtan indirmeye çalışması sırasında, sürücü bu kez de ileri doğru gaza bastı ve güçlükle ayağa kalkan aynı polis memuruna yeniden çarptı.

İngiltere'de hırsızlar olay mahaline geri döndü

2 ŞÜPHELİ YAKALANIP HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

Diğer polislerin devreye girmesi ile 2 şüpheli yakalandı. Mahkeme aracın sürücüsüne 7 yıl, yanında bulunan kişiye de 12 yıl hapis cezası verdi.

Yaşanan o anlar ise, olaydan hafif yaralı olarak kurtulan kadın polis memurunun kask kamerası ve sokaktaki güvenlik kameralarınca kaydedildi. Görüntülerde kadın polisin, şüpheliyi ikaz etmesi ve ardından yaşanan anlardaki büyük paniği görülüyor.

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