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İngiltere'de İslamofobi tartışması

İngiltere'de çeşitli partilerden 53 milletvekili, İslamofobi'nin ülkede "ırkçılığın bir türü" şeklinde tanımlanmasını talep etti.

AA | 16.12.2018 - 17:16..
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İngiltere'de çeşitli partilerden 53 milletvekili, İslamofobi'nin ülkede "ırkçılığın bir türü" şeklinde tanımlanmasını talep etti.

"İSLAMOFOBİ YENİDEN TANIMLANSIN"

İngiltere'nin önde gelen gazetelerinden The Independent'ın haberine göre, İngiltere parlamentosundan 53 milletvekili, hükümete İslamofobi'nin yeniden tanımlanması yönünde çağrıda bulundu.

İngiltere'de Müslümanlara yönelik ayrımcılığın tanımlanmadığına dikkat çeken milletvekilleri, bunun da nefret suçlarının rapor edilememesine ve tartışılamamasına yol açtığını ifade etti.

İNGİLTERE'DE IRKÇILIK

Milletvekilleri, İslamofobi'ye sadece Müslümanların değil Müslüman olarak algılanan farklı kesimlerden kişilerin de maruz kaldığını vurguladı.

İslamofobi'nin "kökenleri ırkçılığa dayanan, İslam'ı ve Müslüman gibi algılananları hedef alan bir tür ırkçılık" olarak tanımlanmasını isteyen vekiller, hükümetten de bu tanımlamanın resmen kabul edilmesini talep etti.

Milletvekilleri, Müslümanların maruz kaldığı dışlanmanın artık görmezlikten gelinemeyeceği uyarısında bulundu.

Son 5 yılda İngiltere ve Galler'de nefret suçları iki, din temelli nefret suçları ise beş kat artarak 2017-2018 döneminde 71 bin olarak kayda geçti.

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