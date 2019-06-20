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İngiltere’de konut fiyatları yavaşladı

İngiltere'de konut fiyatları, nisan ayında artış yaşasa da hız kesti.

AA | 20.06.2019 - 09:05..
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İngiltere’de konut fiyatları yavaşladı

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) verilerine göre, ülkede konut fiyatları nisanda yüzde 1,4 arttı. İngiltere’de konut fiyatları martta yıllık bazda yüzde 1,6 artış kaydetmişti.

YAVAŞLAMA DİKKAT ÇEKİYOR

Ülkede son üç yıldır, konut fiyatlarındaki artış hızında düzenli bir yavaşlama dikkati çekiyor.

İngiltere’nin başkenti Londra’da ise nisan ayında konut fiyatları, yıllık bazda yüzde 1,2 düşüş gösterdi. Londra’da bir önceki ayda da konut fiyatları yıllık bazda yüzde 2,5 daralmıştı.

İngiltere’de konut fiyatları yavaşladı

KONUT FİYATI DÜŞTÜ

Verilere ilişkin olarak değerlendirmede bulunan Jamie Durham, özellikle Londra başta olmak üzere İngiltere’de konut fiyatlarının şu anda geçen yaz aylarının seviyesinden daha düşük olduğunu belirtti.

Durham, “İngiltere’de son verilere göre ortalama bir konutun fiyatı 229 bin sterline düştü. Geçen yılın ağustos ayında bu 232 bin sterlin seviyesindeydi.” ifadesini kullandı.

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