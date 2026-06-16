İngiltere'de sakatlanan Livramento yerine Chalobah Dünya Kupası kadrosuna alındı
2026 FIFA Dünya Kupası ilk maçında L Grubu'nda Hırvatistan'la karşılaşacak olan İngiltere'nin aday kadrosunda değişiklik yaşandı.
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2026 FIFA Dünya Kupası'nda İngiltere Milli Takımı'nda sakatlanan Tino Livramento yerine Trevoh Chalobah kadroya dahil edildi.
FIFA'nın açıklamasında, "Livramento, pazar günü antrenmanda yaşadığı baldır sakatlığı nedeniyle Dünya Kupası kadrosundan çıkarıldı." denildi.
CHALOBAH ALINDI
Açıklamada, sol bek Livramento'nun yerine kadroda defans oyuncusu Trevoh Chalobah'ın olacağı bilgisi verildi.
İLK RAKİP HIRVATİSTAN
İngiltere, L Grubu ilk maçında yarın Hırvatistan ile karşılaşacak.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)