İngiltere'de Starmer'a karşı kazanan Burnham, İsrail destekçisi çıktı

İngiltere’de İşçi Partisi içinde liderlik tartışmalarının sürdüğü bir dönemde yapılan Makerfield ara seçimini, Andy Burnham kazandı.

Burnham, oyların yüzde 55’ini alarak parlamentoya girmeye hak kazandı.

Seçim sonucu, Başbakan Keir Starmer’ın siyasi geleceği ve parti içi dengeler açısından dikkatle takip edilirken, Burnham’ın olası liderlik adaylığı da siyasi kulislerde konuşulmaya başlandı.

MAKERFIELD ARA SEÇİMİNİ BURNHAM KAZANDI

Manchester Belediye Başkanı olarak da görev yapan İşçi Partisi adayı Andy Burnham, Makerfield bölgesindeki ara seçimde rakiplerini geride bırakarak milletvekili seçildi.

Seçim sonucuyla birlikte Burnham, parti içinde yükselen isimlerden biri olarak öne çıktı.

STARMER İSTİFA ETTİ

Seçim süreciyle eş zamanlı olarak İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Londra’daki Başbakanlık Konutu 10 Numara önünde yaptığı açıklamada, görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Bu gelişmeler, ülkede siyasi dengelerin yeniden şekillenebileceği yorumlarına neden oldu.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer istifa etti

İSRAİL’E İLİŞKİN GEÇMİŞ AÇIKLAMALAR GÜNDEMDE

Burnham’ın geçmişte yaptığı açıklamalar da yeniden tartışma konusu oldu. Ortaya çıkan eski bir görüntüde, Burnham, Birleşik Krallık Başbakanı olması halinde ilk yurt dışı ziyaretini İsrail’e yapacağını söylemişti.

Bu açıklama, özellikle İsrail-Filistin meselesi bağlamında siyasi değerlendirmelere konu oldu.

İSRAİL-FİLİSTİN KONUSUNDA SİYASİ DURUŞ

Burnham’ın geçmişte, İsrail’e destek veren “Labour Friends of Israel” grubuyla ilişkili olduğu ve çeşitli dönemlerde İsrail’e yönelik destek açıklamaları yaptığı biliniyor.

Hamas’ın 13 Ekim 2023’teki saldırılarına ilişkin açıklamasında, saldırıları “barbarca ve ayrım gözetmeksizin” ifadeleriyle kınadığı kaydedildi.

Buna karşın, Gazze’deki gelişmelerle ilgili değerlendirmelerinde İsrail hükümetine yönelik sert bir tutumdan kaçındığı, çatışmanın kapsamını değerlendirirken daha temkinli ifadeler kullandığı belirtildi.

“SOYKIRIM” NİTELEMESİNDEN KAÇINDI

Burnham’ın, Manchester Belediye Başkanı olduğu dönemde verdiği bir röportajda, İsrail’in Gazze’deki eylemlerini “soykırım” olarak nitelendirmekten kaçındığı da gündeme getirildi.

Söz konusu açıklamalar, siyasi kariyeri ve olası liderlik süreci tartışmalarında yeniden değerlendirmeye alındı.

SİYASİ KULİSLERDE YÜKSELEN İSİM

Tüm bu gelişmelerin ardından Andy Burnham, İşçi Partisi içinde liderlik için adı en çok geçen isimlerden biri haline geldi. Siyasi geleceği ve uluslararası konulara yaklaşımı, İngiltere siyasetinde tartışılmaya devam ediyor.