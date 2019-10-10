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İngiltere'den Fethiye'ye bisikletle geldi

73 yaşındaki adam kanserle mücadeleye dikkat çekme amacıyla İngiltere'den Fethiye'ye bisiklet ile 37 günde ulaştı.

İHA | 10.10.2019 - 22:39..
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Muğla'nın Fethiye ilçesinde, İngiliz ve Türk komşuları Peter Simpson'u ‘Wellcome Peter’ yazılarıyla karşıladı.

İngiltere'den Fethiye'ye bisikletle geldi

FETHİYE'DE YAŞIYOR

Yaşamını Fethiye’nin Yeşilüzümlü Mahallesi’nde sürdüren Peter Simpson, İngiltere’den bisikletle yola çıkmasının sebebini kanserle mücadeleye dikkat çekmek olduğunu ifade etti. Peter’i çiçekle karşılayan Yeşilüzümlü Muhtarı Erkan Arıcan, “Kanserle mücadele gibi önemli bir konuya dikkat çekmek için İngiltere’den Yeşilüzümlü’ye geldi. Ailesiyle birlikte burada yaşamını sürdürüyor. İngiliz ve Türk vatandaşlarla birlikte Peter’e ‘hoş geldin’ dedik. Bu vesileyle böyle bir sosyal projeye destek veren Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca’ya da teşekkür ediyorum.” dedi.

İngiltere'den Fethiye'ye bisikletle geldi

37 GÜN SÜRDÜ

Fethiye Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdiresi Halime Ok ise, Fethiye Belediyesi’nin bu tür sosyal projelere her zaman destek verdiğini dile getirerek, “Peter’in 37 günde İngiltere’den buraya gelmesi gerçekten çok önemli. Burada kanserle mücadele gibi önem arz eden bir konuya dikkat çekiyor. Burada bizlerle birlikte İngiliz ve Türk komşuları Peter’i karşılaması da çok hoş oldu. Ben kendisini kutluyorum.” dedi.

İngiltere'den Fethiye'ye bisikletle geldi

"YEŞİLÜZÜMLÜ'YE GELMEK ÇOK GÜZEL"

Peter Simpson ise, “Yolda çok farklı şeyler yaşadım. Romanya’da çocukların arkamdan koşmasını unutamıyorum. Kanserle mücadeleye bu şekilde dikkat çekmek istedik. Yeşilüzümlü’ye gelmek çok güzel.” dedi. Peter’i eşi Rosie Simpson da karşılarken, ikilinin sarılarak özlem giderdiği görüldü. Peter kendisini karşılayan dostlarıyla birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.

İngiltere'den Fethiye'ye bisikletle geldi

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