İngiltere'nin Brexit kararında son durum

İngiliz parlamentosu, Birleşik Krallık'ın Avrupa Birliği'nden (AB) anlaşmasız bir şekilde ayrılma seçeneğini reddetti.

MAY'İN ÖNERİSİ

İngiltere Başbakanı Theresa May, Avrupa Birliği'nden ayrılık konusunda bir anlaşma üzerinde uzlaşıya varılmadığı sürece Brexit'in uzun süreli ertelenmesinin gerekebileceğini söyledi.

BU GECE YİNE OYLAMA VAR

AB'nin, üzerinde anlaşılan metni tek anlaşma olarak kabul ettiğine dikkati çeken May, bugün Brexit'in ertelenmesinin oylanacağını, AB'nin ancak bir anlaşmanın varlığı durumunda muhtemelen buna onay vereceğini dile getirdi.

AP SEÇİMLERİNE KATILMA İHTİMALİ

Bir ertelemenin ancak parlamentonun sadece başka bir yöntem üzerinde uzlaşması durumunda kısa süreli, sınırlı ve teknik bir erteleme olabileceğini belirten May, "Parlamento, eğer önümüzdeki günlerde bir anlaşmayı desteklemeyi istemezse, 29 Mart'ta anlaşmasız ayrılığı da istemediğine göre, o halde uzun süreli bir ertelemeye ihtiyaç olduğunu belirtiyordur. Böyle bir erteleme, İngiltere'nin Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerine katılmasını da gerektirecektir." değerlendirmesinde bulundu.

"PARLAMENTO SONUÇLARLA YÜZLEŞMELİ"

Bunun, istenmeyen bir sonuç olacağını kaydeden May, "Parlamento, aldığı kararların sonuçlarıyla yüzleşmeli." dedi.

May'in üzerinde uzlaştığı Brexit anlaşmasını dün reddeden İngiliz Parlamentosu, bugün de aldığı kararla anlaşmasız ayrılığı devre dışı bıraktı. Parlamento, yarın, Brexit'in ertelenmesini görüşerek oylayacak.