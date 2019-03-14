taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.4665
Euro
6.19045
Altın
1303.82
Borsa
102196.57
Gram Altın
229.063

İngiltere'nin Brexit kararında son durum

İngiltere AB'den ayrılma sürecinde büyük bir krizi yaşıyor. Daha büyük bir krizi yaşamamak adına erteleme formülü devreye girecek.

Haber Merkezi | 14.03.2019 - 07:56..
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş
İngiltere'nin Brexit kararında son durum

İngiliz parlamentosu, Birleşik Krallık'ın Avrupa Birliği'nden (AB) anlaşmasız bir şekilde ayrılma seçeneğini reddetti.

MAY'İN ÖNERİSİ

İngiltere Başbakanı Theresa May, Avrupa Birliği'nden ayrılık konusunda bir anlaşma üzerinde uzlaşıya varılmadığı sürece Brexit'in uzun süreli ertelenmesinin gerekebileceğini söyledi.

BU GECE YİNE OYLAMA VAR

AB'nin, üzerinde anlaşılan metni tek anlaşma olarak kabul ettiğine dikkati çeken May, bugün Brexit'in ertelenmesinin oylanacağını, AB'nin ancak bir anlaşmanın varlığı durumunda muhtemelen buna onay vereceğini dile getirdi.

İngiltere'nin Brexit kararında son durum

AP SEÇİMLERİNE KATILMA İHTİMALİ

Bir ertelemenin ancak parlamentonun sadece başka bir yöntem üzerinde uzlaşması durumunda kısa süreli, sınırlı ve teknik bir erteleme olabileceğini belirten May, "Parlamento, eğer önümüzdeki günlerde bir anlaşmayı desteklemeyi istemezse, 29 Mart'ta anlaşmasız ayrılığı da istemediğine göre, o halde uzun süreli bir ertelemeye ihtiyaç olduğunu belirtiyordur. Böyle bir erteleme, İngiltere'nin Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerine katılmasını da gerektirecektir." değerlendirmesinde bulundu.

"PARLAMENTO SONUÇLARLA YÜZLEŞMELİ"

Bunun, istenmeyen bir sonuç olacağını kaydeden May, "Parlamento, aldığı kararların sonuçlarıyla yüzleşmeli." dedi.

May'in üzerinde uzlaştığı Brexit anlaşmasını dün reddeden İngiliz Parlamentosu, bugün de aldığı kararla anlaşmasız ayrılığı devre dışı bıraktı. Parlamento, yarın, Brexit'in ertelenmesini görüşerek oylayacak.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Yeni satın aldığı otomobiliyle kaza yaptı

Yeni satın aldığı otomobiliyle kaza yaptı

39
Liverpool Almanya'da çeyrek finale yükseldi

Liverpool Almanya'da çeyrek finale yükseldi

10
Yunanistan'da ilk krematoryum açılıyor

Yunanistan'da ilk krematoryum açılıyor

10
İnternette kötülük, artık çocukların elinden oluyor

İnternette kötülük, artık çocukların elinden oluyor

17
'Tarlanda hazine var' deyip dolandırmak istediler

'Tarlanda hazine var' deyip dolandırmak istediler

13
Ebesi mesai arkadaşı oldu

Ebesi mesai arkadaşı oldu

6
ABD İnsan Hakları Raporu yayınladı

ABD İnsan Hakları Raporu yayınladı

11
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir