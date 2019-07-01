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İniş takımlarında hasar bulunan yolcu uçağı acil iniş yaptı

Almanya'nın Köln kentinden havalanan ve iniş takımlarından birinde hasar bulunan 152 yolculu bir uçak, İsrail'in başkenti Tel Aviv'deki havalimanına acil iniş yaptı.

AA | 01.07.2019 - 16:37..
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Almanya'nın Köln kentinden kalkan uçak, kalkışından kısa bir süre sonra iniş takımlarındaki arıza nedeniyle acil iniş yapmak durumunda kaldı.

RİSKLİ İNİŞ

İsrail Havaalanları Kurumu Sözcüsü Lisa Drir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, söz konusu yolcu uçağının kısa bir süre içerisinde Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'na inişe geçeceğini, ancak inişinin "oldukça riskli" olduğunu belirtti.

İsrail basını, 152 yolcusu bulunan uçağın arkasındaki iniş takımlarından birinin tekerinde hasar bulunduğu aktardı.

İniş takımlarında hasar bulunan yolcu uçağı acil iniş yaptı VİDEO

İNİŞ SORUNSUZ GERÇEKLEŞTİ

İniş takımlarında hasar bulunan 152 yolculu uçak, Tel Aviv'e acil iniş yaptı.

Öte yandan İsrail polisi yaptığı açıklamada, 100'e yakın ambulansın Ben Gurion'da hazır bulunduğunu kaydetti.

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