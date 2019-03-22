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İnsansız su altı aracıyla denizin dibi haritalanacak

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik ve Geomatik Mühendisliği bölümlerinin ortak projesi, başarılı bulunarak destek almaya hak kazandı.

Haber Merkezi | 22.03.2019 - 09:08..
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Bülent Ecevit Üniversitesi Elektrik-Elektronik ve Geomatik Mühendisliği bölümlerinin, “İnsansız Sualtı Aracı Kullanarak Dip Taramalı Sonar ve Batimetrik Veri Birleşimi İle Sualtı Haritalandırması ve Deneysel Uygulaması” başlıklı ortak projesi, TÜBİTAK Bilimsel Ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı kapsamında desteklenecek.

Dr. Öğr. Üyesi Seda Karadeniz Kartal’ın yürütücüsü olduğu projede; Prof. Dr. Şenol Hakan Kutoğlu, Doç. Dr. Rıfat Hacıoğlu ve Dr. Öğr. Üyesi Kurtuluş Sedar Görmüş araştırmacı olarak görev yaparken, ODTÜ’den Prof. Dr. Kemal Leblebicioğlu da proje danışmanlığını üstlenecek.

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DENİZİN ALTI HARİTALANDIRILACAK

36 ay sürecek söz konusu çalışmada, araştırma ekibi, geleneksel yöntemlerden farklı olarak insansız su altı aracına yerleştirilmiş dip taramalı sonar yardımıyla, su altı haritalandırmasını daha yakından, daha hassas ve daha güvenli bir şekilde yapacak.

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