Instagram, sahte bilgi içeren gönderilere etiket ekleyecek

Dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından Facebook'un bünyesinde bulunan Instagram, yalan haberlerin platformda yayılmasından oldukça rahatsız. Şirket, uygulamada paylaşılan ve kullanıcılar arasında yayılan yanlış bilgi içerikli gönderilere, 'yanlış bilgi' etiketi ekleyerek kullanıcıların durumdan haberdar olmalarını sağlayacak.

YANLIŞ BİLGİ İÇEREN GÖNDERİLER ETİKETLENECEK

Gelecek aydan itibaren kademeli olarak uygulamaya eklenecek özellik, hem hikaye hem de gönderi paylaşımlarında geçerli olacak. Eğer paylaşılan gönderide veya hikayede yanlış bir bilgi varsa, diğer kullanıcıların karşısına yukarıdaki gibi bir ekran çıkacak. Kullanıcılar, yanlış bilgi ekranını gördükten sonra gönderiyi görüntülemek isterlerse, 'fotoğrafı gör' butonuna dokunarak gönderiye erişebilecek.

Instagram, aynı zamanda daha önce yanlış bilgi olarak işaretlenmiş gönderileri paylaşmadan önce de kullanıcıları uyaracak. Gönderiyi paylaşmadan önce yukarıdaki ekranla karşılaşacak kullanıcılar, 'yanlış bilgi' uyarısından sonra isterlerse gönderiyi paylaşabilecek.

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