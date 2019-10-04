Instagram, yeni mesajlaşma uygulamasını duyurdu

Dünyanın ek popüler fotoğraf paylaşım uygulaması Instagram, özellikle Snapchat'in hikayeler özelliğini platforma getirmesiyle bir hayli beğeni toplamıştı. Şirket, şimdi ise yeni mesajlaşma uygulaması Threads'i duyurdu. Tıpkı Facebook ve Messenger uygulamaları gibi, Instagram'ın da artık Threads adında bir mesajlaşma uygulaması olacak.

Instagram'ın yeni uygulaması, Snapchat'in yakın arkadaşlar grubuna anlık olarak fotoğraf göndermeyi sağlayan özelliğine oldukça benziyor. Daha önce de hikayeler özelliğini Snapchat'ten kopyalayan Instagram, böylelikle yine bizi şaşırtmamış olacak.

KULLANICILAR OTOMATİK OLARAK BİLGİ PAYLAŞIMI YAPABİLECEK

Threads uygulaması sayesinde kullanıcılar, birbirleriyle birçok bilgiyi otomatik olarak paylaşabilecek. Uygulama şimdilik, kullanıcıların gerçek zamanlı konunumu paylaşmasına izin vermiyor. Bunun yerine kullanıcının 'hareket halinde' olduğu belirtiliyor. Ancak gerçek zamanlı konum özelliğinin WhatsApp'ta zaten bulunduğunu düşünürsek, Threads uygulamasına da geleceğini tahmin etmek hiç de zor değil.

INSTAGRAM VE THREADS SENKRONİZE ÇALIŞACAK

Threads uygulaması, Instagram ile uyumlu olacak ve Instagram'ın şu anki mesajlaşma sistemine benzer özellikler taşıyacak. Ayrıca kullanıcılar, Threads uygulaması üzerinden arkadaşlarının paylaştığı hikayeleri de görebilecek. Instagram, geliştirdiği bu yeni uygulamayla, Snapchat ve TikTok kullanıcılarını da kendine çekmeyi planlıyor.

Threads uygulamasının, ne zaman ülkemizde kullanılacağı ise henüz bilinmiyor.

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