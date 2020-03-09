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Intel, 10nm işlemcilerinde sorun olduğunu itiraf etti

Intel, 10nm mimarisine dayanan işlemcilerinin kötü bir performans sergilediğini kabul etti.

Haber Merkezi | 09.03.2020 - 11:20..
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ABD merkezli yarı iletken üreticisi Intel, piyasaya sürdüğü çeşitli işlemcilerle birçok cihaza güç veriyor. Yıllarca süren gecikmelerden sonra, Intel'in 10nm mimariye sahip işlemcileri, 10. nesil Ice Lake serisi ile kullanıcılarla buluşmuştu.

Ancak yeni işlemcilerin verimliliği ve hızları, beklenilen gibi olmadı ve birçok performans sorunu ortaya çıktı. Bu nedenle hala birçok kullanıcı, Intel'in 14nm ile üretilen eski işlemcilerini kullanmak zorunda kaldı.

intel

INTEL İTİRAF ETTİ

Intel'in finanstan sorumlu baş yöneticisi George Davis, çok konuşulacak bir itirafta bulundu.

Yakın zamanda yapılan Morgan Stanley finansal analist etkinliğinde konuşan Davis, şirketin ürettiği 10nm mimarisine dayanan işlemcilerin diğerleri kadar iyi performans gösteremediğini açıkladı.

Intel'in 7nm mimariye sahip işlemcileri 2021 yılına yetiştireceğini açıklayan George Davis, 5nm işlemcilerin ise 2023 yılında satışa çıkacağını açıkladı.

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Intel, 10nm işlemcilerinde sorun olduğunu itiraf etti

Intel, 10nm işlemcilerinde sorun olduğunu itiraf etti

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