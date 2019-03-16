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İnternette tanıştığı kadınla buluşmaya giden adama gasp

Van'da sosyal medya üzerinden tanıştığı kadınla buluşmaya giden F.K.'nin aracı, kendilerini polis ve kadının yakınları olarak tanıtan kişilerce soyuldu.

DHA | 16.03.2019 - 17:09..
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Kendini polis diye tanıtan şüpheliler, bununla da sınırlı kalmayarak şantaj girişiminde bulundu. Polis tarafından akıllıca bir taktikle gözaltına alınan 7 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

'BİZ POLİSİZ' DEDİLER

Kentte yaşayan F.K., 15 gün önce sosyal medya üzerinden yabancı uyruklu olduğu belirtilen F.O. adlı kadın ile tanıştı. Bir süre sohbet eden ikili, buluşmaya karar verdi. 12 Mart günü,  F.K. aracında beklerken, yanına polis ve F.O.'nun akrabası olduklarını belirten kişiler geldi.

İnternette tanıştığı kadınla buluşmaya giden adama gasp

ANAHTARI, CEP TELEFONU, ARACI ÇALINDI

Yanına binen şüpheliler, bıçakla tehdit ettikleri F.K. ile bir süre araçla dolaştı. Ardından şüpheliler, F.K.'nın aracını, cep telefonunu ve iş yerinin anahtarını gasbedip, bir miktar para getirmesini söyledi.

POLİS, MAĞDURA ''PARAYI HAZIRLADIĞINI SÖYLE'' DEDİ

Olayı araştıran ekipler, F.K.'ye, şüphelileri arayıp parayı temin ettiğini belirterek buluşmak istediğini söylemesini istedi. Belirlenen buluşma noktasına giden ekipler, şüpheliler S.C., H.C., G.E., S.E., N.G., M.S. ile F.O. adlı kadını yakalayarak gözaltına aldı.

Şüphelilerin üst aramalarında F.K.'ya ait araç ve iş yeri anahtarları ile cep telefonu bulundu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen şüphelilerden H.C., S.C. ve N.G. tutuklandı, S.E adli kontrol şartıyla olmak üzere 4 şüpheli ise serbest bırakıldı.

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