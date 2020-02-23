taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.0919
Euro
6.6125
Altın
1643.95
Borsa
116829.39
Gram Altın
322.019
Bitcoin
59550.93

İnternetten çocuk istismarı yapan bir kişi yakalandı

ABD merkezli Ulusal Kayıp ve İstismara Uğramış Çocuklar Merkezinin ihbarı doğrultusunda İstanbul'da yakalanan şüpheli tutuklandı.

AA | 23.02.2020 - 06:21..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, NCMEC'in İstanbul'da, internet üzerinden tanıştığı çocuklarla mesajlaşarak, cinsel içerikli görüntü çektiren bir kişinin olduğunu bildirmesi üzerine çalışma başlattı.

Soruşturma kapsamında geçen hafta Pendik'te bir adrese operasyon düzenleyen ekipler, şüpheli M.K'yi gözaltına aldı. Zanlının telefon ve bilgisayarına da el konuldu.

KENDİSİNİ MEDYUM DİYE TANITIP DOLANDIRDI

İnternet üzerinden irtibat kurduğu kişilere kendisini medyum olarak tanıtan ve etkisi altında oldukları büyüleri bozacağını vadederek dolandırdığı öne sürülen şüphelinin telefonunda yapılan incelemelerde, çok sayıda çocuk istismarı görüntüsü ve çocuklarla yaptığı cinsel içerikli yazışmalar bulundu.

İnternetten çocuk istismarı yapan bir kişi yakalandı

ÇOCUKLARI İNTERNET ÜZERİNDEN İSTİSMAR ETTİ

Ayrıca zanlının, internet üzerinden çok sayıda kişinin katılımıyla oynanan popüler bir strateji-savaş oyununda konuştuğu çocuklara, oyunda etkinliklerini artıracak malzemeler gönderdiği, karşılığında cinsel içerikli video ve fotoğraf talep ettiği de ortaya çıkarıldı. Söz konusu görüntüleri farklı kişilerle paylaştığı öne sürülen şüphelinin, 13 yaşından beri askerlik görevi dışında evden çıkmadığı ileri sürüldü.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.K. tutuklandı.

Sosyal medya ağlarında paylaşılan çocuk istismarı görüntüleriyle mücadele: NCMEC

ABD'de 1984'te kurulan NCMEC, Facebook, Twitter, Instagram, Whatsapp ve diğer sosyal medya ağları ile mesajlaşma programlarında paylaşılan çocuklarla ilgili cinsel içerikli verileri toplayarak suçun işlendiği ülkelerdeki güvenlik kurumlarına iletiyor.

İlginizi Çekebilir
Fatih'te 9 otomobil kundaklandı
İstanbul Fatih'te maskeli olduğu öğrenilen kimliği belirsiz kişi yada kişiler, park halindeki 9 otomobili ateşe verdi.
Kavgayı ayırmaya çalışırken canından oldu
Balıkesir'de borç nedeniyle tartışan iki kişiyi ayırmaya çalışan Onursal Barış Fettahoğlu, aldığı bıçak darbesiyle hayatını kaybetti.
Husumetli ailelerin çağrıldığı düğünde kan aktı
Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde husumetli olan iki ailenin düğün salonunda tutuştuğu kavgada 9 kişi yaralandı.
Hamile kadını taksiye almayıp, hakaret eden şoför gözaltına alındı
Gaziantep’te hamile bir kadını taksisine almayıp hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan sürücü hakkında yasal işle yapıldı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Kıbrıs Türkü bilim insanından koronavirüs tedavisi
Kıbrıs Türkü bilim insanından koronavirüs tedavisi
43
Ronaldo çıktığı bininci maçta gol attı
Ronaldo çıktığı bininci maçta gol attı
6
Fatih'te 9 otomobil kundaklandı
Fatih'te 9 otomobil kundaklandı
28
CHP'nin Uşak kongresinde liste kavgası
CHP'nin Uşak kongresinde liste kavgası
15
İsrailliler, saç ektirmek için Türkiye'yi tercih ediyor
İsrailliler, saç ektirmek için Türkiye'yi tercih ediyor
13
Premier Lig'de Çağlar üzüldü, İlkay sevindi
Premier Lig'de Çağlar üzüldü, İlkay sevindi
15
Van’da koronavirüs şüphesiyle 5 kişi tedavi altında
Van’da koronavirüs şüphesiyle 5 kişi tedavi altında
31
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir