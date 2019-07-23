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iOS 12.4 güncellemesi yayınlandı: İşte iPhone'lara gelen yenilikler

iOS 12.4 güncellemesiyle iPhone'lara gelen bütün özellikleri sizler için listeledik.

DHA | 23.07.2019 - 10:41..
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Apple'ın 2018 yılında yayınladığı iOS 12 işletim sisteminin dördüncü büyük güncellemesi olan iOS 12.4 sürümü resmi olarak yayınlandı. Kablosuz veri aktarım özelliği ile birlikte gelen yeni güncellemenin, iPhone'lara getirdiği yeniliklere hep birlikte bir göz atalım.

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iOS 12.4 İLE GELEN YENİLİKLER

Kablosuz dosya aktarımı: Kullanıcılar, artık iCloud veya iTunes'a bağlı kalmaksızın kablosuz ağ üzerinden eski iPhone'larındaki verileri yeni iPhone'larına aktarabiliyor. Bunun için hızlı bir WiFi bağlantısı yeterli. Böylece eski iPhone'dan yeni bir modele geçiş çok daha kolay bir hale geldi.

Walkie Talkie geri geldi: Geçtiğimiz günlerde güvenlik problemleri nedeniyle durdurulan Walkie Talkie uygulaması, iOS 12.4 ile yeniden geri geldi. Apple Watch'larda Walkie Talkie özelliğini aktif hale getirecek watchOS 5.3 sürümü de kullanıma hazır hale getirildi.

Apple News:  Apple News uygulamasındaki birkaç güvenlik sorunları giderildi ve Apple New+s uygulamasındaki içerikler daha rahat okunabilir hale geldi.

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APPLE, ESKİ CİHAZLARI DA UNUTMADI

Apple, eski iPhone modelleri için de sürpriz bir güncelleme yayınladı. iOS 9.3.6 ve iOS 10.3.4 güncellemeleri iPad 2, iPad Mini 3, iPhone 4S, iPad 3, iPad 4, iPhone 5'ler için de indirilebilir hale geldi.

Kullanıcılar böylece eskiyen cihazlarındaki güvenlik açıklarını kapatırken, güncelleme performans artışı da sağlıyor.

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iOS 12.4 GÜNCELLEMESİNİ DESTEKLEYEN CİHAZLAR

iOS 12.4 güncellemesini destekleyen Apple cihazları ise şöyle:

  • iPhone XS
  • iPhone XS Max
  • iPhone XR
  • iPhone X
  • iPhone 8
  • iPhone 8 Plus
  • iPhone 7
  • iPhone 7 Plus
  • iPhone 6s
  • iPhone 6s Plus
  • iPhone 6
  • iPhone 6 Plus
  • iPhone SE
  • iPhone 5s
  • 12.9 inç iPad Pro
  • 10.5 inç iPad Pro
  • 9.7 inç iPad Pro
  • iPad Air 2
  • iPad Air
  • iPad 5. nesil
  • iPad mini 4
  • iPad mini 3
  • iPad mini 2
  • iPod touch 6. nesil

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