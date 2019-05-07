iOS 13 önümüzdeki ay resmi olarak tanıtılacak: İşte yenilikler

Apple'ın yaklaşık bir yıldır üzerinde çalıştığı yeni mobil işletim sistemi iOS 13, pek çok önemli özelliği iPhone ve iPad'lere taşıyacak.

Haziran ayı başında gerçekleştirilecek WWDC 2019 etkinliğinde ilk kez duyurulacak olan iOS 13'ün, en geç ekim ayı içinde kullanıma sunulması bekleniyor.

iOS 13 İLE GELECEK YENİLİKLER

Apple'ın son yıllarda ağırlık vermeye başladığı sağlık teknolojileri, iOS'un yeni sürümünde de kendini gösterecek. Yenilenen Sağlık uygulamasında 'Günlük Rapor' adı verilen yeni bir menü olacak. Buradan tüm gün boyunca yapılan aktiviteler detaylı olarak incelenebilecek.

Apple'ın harita uygulamasında, ev ve iş yeri gibi sık bulunulan konumlar daha kolay ayarlanabilecek. Bu sayede istenilen lokasyona ulaşmak için haritayı kullanmak daha kolay olacak.

Mail uygulamasına gelecek yeni bir özellik sayesinde ise istenmeyen e-postaların önüne geçilecek. iPhone'umu Bul ve Arkadaş Bul uygulamalarını tek çatı altında toplayacak olan iOS 13'te, kullanıcılar bütün cihazlarını tek panelden kontrol etme imkanına kavuşacak.

Mesajlar uygulaması ise, WhatsApp'a benzer bir uygulamaya dönüşecek. Kullanıcılar kendi profil fotoğraflarını seçebileceği gibi kullanıcı adı da belirleme şansına sahip olacak. Bu bilgileri tıpkı WhatsApp'taki gibi kimlerin görebileceği de belirlenebilecek.

iOS 13 ile birlikte en dikkat çeken yenilik, gece modu olacak. Uzun zamandır iPhone sahiplerinin beklediği bu özellik sayesinde kullanıcıların gözü, hem daha az yorulacak hem de batarya tasarrufu sağlanacak.

ÇOKLU PENCERE DESTEĞİ

Yeni iOS sürümü ile gelecek bir diğer yenilik ise çoklu pencere desteği olacak. Kullanıcılar bu özellik sayesinde, aynı anda birden fazla uygulamayı tek ekranda görüntüleme imkanına kavuşacak.

Mevcut geri alma özelliğini iOS 13 ile birlikte değiştirecek Apple, şu anda mevcut iPhone ve iPad modellerinde cihaz sallanılarak yapılan geri alma işlemini, iOS 13 ile birlikte üç parmakla ekran sola kaydırıldığında yapacak.





iOS 13 GÜNCELLEMESİ ALMAYACAK iPHONE MODELLERİ

Henüz Apple tarafından resmi bir açıklama yapılmasa da güvenilir kaynaklardan edinilen bilgilere göre, aşağıdaki modeller iOS 13 güncellemesini alamayacak.

iPhone 6S

iPhone 6S Plus

iPhone 6

iPhone 6 Plus

iPhone 5S

iPhone 5C

iPhone 5

iPhone 4S

iPhone 4

iPhone 3G S

iPhone 3G

iPhone 6S ve iPhone 6S Plus'a Apple desteği, iOS 13 ile birlikte ilk kez çekilmiş olacak. Yani kullanıcılar iOS 12 sürümüne gelecek bir güncellemeyi yükleyebilecekken, iOS 13'ün özelliklerinden faydalanamayacak.

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