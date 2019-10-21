iOS 13'te bulunan karanlık modun şarj ömrüne etkisi

Akıllı telefon kullanıcıları, artık birçok uygulamayı karanlık modda kullanabiliyor. Apple ise, geçtiğimiz haftalarda yayınladığı iOS 13 güncellemesi ile, karanlık mod özelliğini iPhone kullanıcılarına sunmuştu. Peki karanlık mod aktif olduğunda, şarj ömrünüz nasıl değişiyor?

PhoneBuff, bu sorunun cevabını bulmak için iPhone XS modelini kullandı. iPhone XS, karanlık mod açıkken ve kapalıyken aynı anda test edildi. Telefonlara bağlanan robotik kol, batarya tükenene kadar sürekli işlem yaptı ve hangi telefonun şarjının daha hızlı bittiğini ortaya çıkardı.

KARANLIK MODA SAHİP iPHONE MODELİNİN ŞARJI DAHA FAZLA DAYANDI

7 saat 33 dakika süren test sonuçlarına göre, aydınlık modun aktif olduğu iPhone modelinin şarjı tamamen tükenmişken, karanlık modun aktif olduğu iPhone'un şarjı ise yüzde 30'a düştü. Bu da karanlık modun aktif olduğu iPhone'ların, daha fazla şarj ömrü sunduğunu anlamına geliyor.

OLED EKRANLI iPHONE MODELLERİNDE İŞE YARIYOR

Karanlık modun sunduğu batarya performansı, yalnızca OLED ekranlı iPhone modellerinde işe yarıyor. LCD ekrana sahip iPhone XR ve iPhone 11 gibi modellerde ise şarj ömründe pek bir değişiklik olmuyor.

KARANLIK MOD NEDEN LCD EKRANLARI ETKİLEMİYOR?

LCD ekranlar, sahip olduğu teknoloji bakımından biraz geride kalıyor. Örneğin LCD ekranlarda karanlık mod açık olsa bile, karanlık piksel ile aydınlık pikselin aydınlatma oranı aynı oluyor. Yani sizin karanlık olarak gördüğünüz bölümle, aydınlık olarak gördüğünüz bölümünün ışık seviyeleri ekranın her yerinde aynı kalıyor.

Ancak, OLED ekranlarda durum biraz daha farklı. Karanlık modun aktif olduğu OLED ekranlarda, karanlık olarak kalan piksellere hiç enerii verilmiyor. Bu da ekranın daha az şarj harcamasına neden oluyor.

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