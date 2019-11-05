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iOS 13'ün arka plan uygulamalarını kapattığı ortaya çıktı

iOS 13 kullanan iPhone sahipleri, arka plana alınan uygulamaların tamamen kapandığından şikayet etti.

Haber Merkezi | 05.11.2019 - 13:07..
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Apple, geçtiğimiz haftalarda iOS 13 güncellemesini, destekleyen iPhone modelleri için yayınladı. Sistem hızlandırması ve karanlık mod gibi birçok yeni özellik ile birlikte gelen yeni güncelleme, gelen bilgilere göre oldukça fazla sorun içeriyordu.

Şirket, daha sonra hızlı bir şekilde iOS 13.1iOS 13.1.1, iOS 13.1.2, iOS 13.1.3 ve iOS 13.2 güncellemeleriyle, iPhone'larda meydana gelen birçok sorunu çözüme kavuşturdu. Ancak yeni gelen bilgilere göre, iPhone'larda yeni bir sorun meydana geldi.

iphone

ARKA PLAN UYGULAMALARI KAPANIYOR

Sosyal medyada paylaşım yapan birçok iPhone kullanıcısı, iOS 13.2 güncellemesini yükledikten sonra, arka plana atılan uygulamaların tamamen kapandığından şikayet etti.

Bir kullanıcı, YouTube'da video izlerken gelen mesaja yanıt vermek için uygulamayı arka plana attığını, ancak YouTube'a geri döndüğünde uygulamanın tamamen kapanmış olduğunu rapor etti. Başka bir kullanıcı ise; Excel'de bir tablo üzerinde çalışırken YouTube'a girip video açtığını, ancak geri döndüğünde Excel'in tamamen kapandığını ve çalışmasının silindiğini belirtti.

Reddit, Twitter ve Apple destek forumlarında buna benzer yüzlerce şikayet rapor eden kullanıcılar, iOS 12'de böyle bir sorun olmadığını belirtti.

ios 13

iOS 13'ün RAM'i sürekli temizleyerek arka plan uygulamalarını kapatmasının nedeni, daha uzun pil ömrü sunmak olabilir. Ancak arka plan uygulamalarının sürekli kapanması, kullanıcıların canını bir hayli sıkmışa benziyor.

Apple'dan konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmazken, önümüzdeki günlerde yayınlanacak yeni iOS güncellemesi ile söz konusu sorunun giderilmesi bekleniyor.

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iOS 13'ün arka plan uygulamalarını kapattığı ortaya çıktı

iOS 13'ün arka plan uygulamalarını kapattığı ortaya çıktı

iOS 13'ün arka plan uygulamalarını kapattığı ortaya çıktı

iOS 13'ün arka plan uygulamalarını kapattığı ortaya çıktıiOS 13'ün arka plan uygulamalarını kapattığı ortaya çıktıiOS 13'ün arka plan uygulamalarını kapattığı ortaya çıktıiOS 13'ün arka plan uygulamalarını kapattığı ortaya çıktıiOS 13'ün arka plan uygulamalarını kapattığı ortaya çıktı

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