iPhone 11'de kablosuz ters şarj özelliği olabilir

Akıllı telefonların, hem birbirlerini hem de diğer cihazları kablosuz olarak şarj etmelerini sağlayan kablosuz ters şarj özelliği, ilk olarak Huawei Mate 20 modelinde karşımıza çıkmış ve daha sonra birkaç akıllı telefon üreticisi de bu özelliği kullanmıştı.

Bu yılın başlarında çıkan haberler, yeni iPhone 11 serisinde kablosuz ters şarj özelliğinin olacağı yönündeydi. Ancak Apple, geçtiğimiz günlerde düzenlediği tanıtım etkinliğinde böyle bir özellikten hiç bahsetmedi.

APPLE YAZILIM YOLUYLA DEVRE DIŞI BIRAKTI İDDİASI

Güvenilir Apple analisti Sonny Dickson, kablosuz ters şarj özelliğinin donanım olarak yeni iPhone 11 serisinde bulunduğunu, ancak Apple'ın bu özelliği yazılım yoluyla engellediğini iddia etti. Dickson, ayrıca bu bilgiyi birçok kaynaktan da doğruladığını, Twitter üzerinden paylaştı.





KABLOSUZ TERS ŞARJLI iPHONE İLE NELER YAPILABİLİR?

Kablosuz ters şarj özelliği, bir iPhone'un yalnızca kablosuz olarak şarj edilebilmesini değil, aynı zamanda pil gücünü kablosuz olarak diğer cihazlarla paylaşmasını sağlar. Örneğin, bu özellik sayesinde iPhone'unuzu kablosuz şarj pedine dönüştürerek, Apple Watch veya AirPods gibi cihazları, iPhone aracılığıyla kablosuz olarak şarj edebilirsiniz.

iPhone 11 modellerinin, kablosuz ters şarj konusunda gerekli donanıma sahip olup olmadığı ise henüz belli değil. Şirket, bu yılın başlarında AirPower kablosuz şarj pedini de teknik zorluklar nedeniyle iptal ettiğini açıklamıştı.

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