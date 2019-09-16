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iPhone 11'in bütün modellerinde 4GB RAM olduğu ortaya çıktı

Yeni yayınlanan AnTuTu test sonuçlarına göre iPhone 11, iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max modellerinde 4GB RAM bulunuyor.

Haber Merkezi | 16.09.2019 - 10:33..
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Apple, 10 Eylül tarihinde düzenlediği etkinlikte yeni iPhone serisini tanıttı. iPhone 11, iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max isminde 3 farklı model tanıtan Apple, özellikle çok eleştirilen kare şeklindeki büyük kamera tasarımını ise değiştirmedi. Ekran tasarımı olarak yine çentikli bir tasarım benimseyen Apple, yeni iPhone'larda tasarım olarak pek bir değişiklik yapmadı.

Apple, etkinlik sırasında yeni iPhone'ların batarya kapasitesinden ve RAM miktarından hiç bahsetmedi. Bunun yerine, telefonların performansını eski iPhone'larla karşılaştırarak daha güçlü ve performanslı olduklarını iddia etti. Bu nedenle daha önce sızdırılan bilgilerden yola çıkarak iPhone 11'de 4GB, iPhone 11 Pro'da ve iPhone 11 Pro Max'de 6 GB RAM olduğu kayıtlara geçti.

iphone 11

RAM MİKTARI DÜŞÜK ÇIKTI

Apple, yeni iPhone serisini Çin'de ön siparişe açar açmaz telefon hakkında test sonuçları gelmeye başladı. AnTuTu'nun Weibo sayfasında paylaşılan test sonuçları, Apple kullanıcılarını biraz hayal kırıklığına uğratabilir. iPhone 12,1, iPhone 12,3 ve iPhone 12,5 olarak listelenen yeni iPhone 11 modellerinin hepsinde 4GB RAM bulunuyor.

iphone 11

Her ne kadar iOS işletim sisteminin performanslı çalışması nedeniyle 4GB RAM yeni iPhone'lar için yeterli olsa da Android telefonlarda bulunan RAM kapasitesinin bazı telefonlarda 12GB'a kadar çıkması, bu konuda Apple'ı biraz geride bırakmış durumda.

Eğer gelen bu bilgiler doğruysa; iPhone 11, iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max modelleri arasında pek de bir fark yok. Yine de iPhone 11 Pro ve Pro Max modellerinde daha büyük batarya olduğu söyleniyor. Ancak Apple, etkinlik sırasında batarya kapasitelerinden de bahsetmediği için kullanıcılar, batarya konusunda da hayal kırıklığına uğrayabilir.

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