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iPhone'lara iOS 13 ile birlikte gelecek yeni özellikler

Apple'ın, haziranda yayınlamayı planladığı iOS 13 güncellemesi ile iPhone'lara gelecek yeni özellikleri sizler için derledik.

DHA | 16.04.2019 - 09:57..
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Apple, haziran ayında gerçekleştireceği WWDC 2019 etkinliği kapsamında, kendi işletim sistemi iOS'un en yeni sürümü iOS 13'ü tanıtacak. Eylül ayında yeni iPhone serisinin tanıtılması ile beraber kullanıma açılacak olan iOS 13 ile gelen yeniliklere hep birlikte bir göz atalım.

 

GECE MODU

iphone

iOS 13 ile birlikte ilk dikkat çeken yenilik, gece modu olacak. Uzun zamandır iPhone sahiplerinin beklediği bu özellik sayesinde kullanıcıların gözü, hem daha az yorulacak hem de batarya tasarrufu sağlanacak.

 

ÇOKLU PENCERE

ios

Yeni iOS sürümü ile gelecek bir diğer yenilik ise çoklu pencere desteği olacak. Kullanıcılar bu özellik sayesinde, aynı anda birden fazla uygulamayı tek ekranda görüntüleme imkanına kavuşacak.

 

GERİ ALMA İŞLEVİ

İPHONE

Mevcut geri alma özelliğini iOS 13 ile birlikte değiştirecek Apple, şu anda mevcut iPhone ve iPad modellerinde cihaz sallanılarak yapılan geri alma işlemini, iOS 13 ile birlikte üç parmakla ekran sola kaydırıldığında yapacak.

 

MAIL UYGULAMASINA EK ÖZELLİKLER GELECEK

İOS

iOS 13 ile birlikte mail uygulamasında da değişiklikler olacak. Güncellenmiş mail uygulaması, gelen mesajları kategorilere ayırabilecek. Örneğin satın alma, pazarlama, gezi, önemli olmayanlar vb. kategoriler altında gelen e-postalar toplanacak. Ayrıca uygulamaya daha sonra oku seçeneği de eklenecek.

 

iOS 13 GÜNCELLEMESİ ALMAYACAK iPHONE MODELLERİ

Henüz Apple tarafından resmi bir açıklama yapılmasa da güvenilir kaynaklardan edinilen bilgilere göre, aşağıdaki modeller iOS 13 güncellemesini alamayacak.

  • iPhone 6S
  • iPhone 6S Plus
  • iPhone 6
  • iPhone 6 Plus
  • iPhone 5S
  • iPhone 5C
  • iPhone 5
  • iPhone 4S
  • iPhone 4
  • iPhone 3G S
  • iPhone 3G

iPhone 6S ve iPhone 6S Plus'a Apple desteği, iOS 13 ile birlikte ilk kez çekilmiş olacak. Yani kullanıcılar iOS 12 sürümüne gelecek bir güncellemeyi yükleyebilecekken, iOS 13'ün özelliklerinden faydalanamayacak.

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