Gül hastalığı nedir

Gül hastalığı; yaygın bir cilt hastalığıdır ve yüzde kızarıklığa neden olmaktadır. Açık tenli ve orta yaşlı kadınlarda görülen gül hastalığının kesin bir tedavisi yoktur.

Kesin bir tedavisi olmayan gül hastalığının birden fazla nedeni olabilir.

Rozasea hastalığı olarak bilinir ve diğer cilt sorunları ile karıştırılma ihtimali oldukça yüksektir.

Kesin tedavisi olmamasına rağmen, uygulanan bazı yöntemlerle kontrol altına alınabilir.

GÜL HASTALIĞI NEDİR

Gül hastalığı; yüz bölgesinde kızarıklık ve kırmızı sivilcelere neden olan bir cilt rahatsızlığı olarak bilinmektedir. Gül Hastalığı, roza hastalığı olarak da anılmaktadır.

Her yaşta görülme ihtimali vardır. Ancak 30'lu yaşlarda görülme olasılığı diğer yaşlarda görülme olasılığından daha fazladır.

Kadınlarda görülme sıklığı %10'dur. Belli bir tedavisi yoktur ve cildin temizlenmesi kişiye göre değişmektedir.

GÜL HASTALIĞININ BELİRTİLERİ

Cilt renginde değişiklik

Damarlarda belirginleşme

Yüzde şişme

Yanma, acı