Alfa kuşağı nedir

X,Y ve Z neslinden sonra dünya üzerindeki son kuşak olarak tanımlanan Alfa kuşağı, 2010 yılından sonra doğanlar için kullanılmaktadır.

Günümüzde nesiller X, Y Z ve Alfa kuşağı olarak sınıflandırılıyor. Her bir kuşak kendi içerisinde ayrı özelliklere sahip.

Alfa kuşağı mensuplarının tamamı 21. yy’da doğan-doğacak ilk kuşak olma özelliğine sahiptir. Alfa kuşağı kavramı, 2010 yılından sonra doğanları tanımlamak için kullanılmaktadır.

Alfa kuşağı kavramını ilk kullanan Avusturalyalı fütürist Mark McCrindle olmuş ve bu tanım dünya genelinde kabul görmüştür.

Yapılan incelemelere göre Alfa jenerasyonu, diğer kuşaklara göre daha uzun süre eğitim alacak, işgücüne diğer kuşaklara göre daha geç katılacak ve daha geç çocuk sahibi olacaktır.

Çevrim içi öğrenme yoluyla günümüzdekinden farklı bir eğitim alacaklar. Hayatın daha erken dönemlerinde bilgiye ve kaynaklara ulaşabileceklerinden, Alfa jenerasyonu en girişimci nesil olacaktır.

ALFA KUŞAĞI ÖZELLİKLERİ