Atom nedir

Atom, maddenin temel birimleri ve elementlerin tanımlayıcı yapısıdır.

Atomlar; protonlar, nötronlar ve elektronlardan oluşur. 13.7 milyar yıl önce Big Bang ile birlikte ortaya çıktılar.

Sıcak, yoğun evren soğudukça, kuarkların ve elektronların oluşması için koşullar uygun hale geldi. Kuarklar, protonlar ve nötronlar oluşturmak için bir araya geldi ve bu parçacıklar çekirdeğe dönüştü.

CERN'e göre, bütün bunlar evrenin varlığının ilk birkaç dakikasında gerçekleşti. Evrenin, elektronları yavaşlatacak kadar soğuması 380 bin yıl sürdü, böylece çekirdekler ilk atomları oluşturmak için onları yakalayabildi.

En erken atomlar öncelikle evrendeki en bol element olan hidrojen ve helyumdu. Çekim, nihayetinde gaz bulutlarının yıldızların birleşmesine ve oluşmasına neden oldu. Yıldızlar içinde daha ağır elementler ortaya çıktı ve yıldız süpernova olarak patladığında bunlar tüm evrene gönderildi.

ELEKTRONLARDAN DAHA AĞIR

Protonlar ve nötronlar elektronlardan daha ağırdır ve atomun merkezindeki çekirdeğin içinde bulunur. Elektronlar son derece hafiftir ve çekirdeğin etrafında dönen bir bulutta bulunur. Los Alamos Ulusal Laboratuvarı'na göre, elektron bulutu çekirdeğe göre 10 bin kat daha büyük bir yarıçapa sahiptir.

Protonlar ve nötronlar yaklaşık olarak aynı kütleye sahiptir. Bununla birlikte, bir proton bir elektrondan yaklaşık 1.835 kat daha büyüktür. Atomlar her zaman eşit sayıda proton ve elektrona sahiptir; proton ve nötron sayısı da genellikle aynıdır.

ÇEKİRDEĞİN KEŞFİ

Bir atoma bir proton eklemek yeni bir element oluştururken, bir nötron eklemek o atomun izotopunu veya daha ağır bir versiyonunu yapar.

Çekirdek, 1911 yılında Yeni Zelandalı fizikçi Ernest Rutherford tarafından keşfedildi. 1920'de Rutherford, atomun pozitif yüklü parçacıkları için proton adını önerdi. Ayrıca çekirdeğin içinde nötr bir parçacık olduğunu teorize etti. Rutherford'un öğrencisi James Chadwick, 1932'de bunu doğruladı.