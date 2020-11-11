Attaccabottoni nedir

Attaccabottoni, sürekli konuşan ve bu konuşmasıyla karşısındaki insanı esir alan kimselere denir.

Attaccabottoninin okunuşu ve telaffuzu oldukça zordur. Bunun için dil bilimciler tarafından telaffuzu en zor kelimelerden biri olarak kabul ediliyor. Kelime anlamı olarak ise geveze ve gereksiz konuşan kimse anlamına gelmektedir.

ÇENE ÇALMAK...

Çene çalmak olarak da adalandırılan attaccabottoni, karşısındaki insanla konuşan bireyin çok gereksiz biçimde konuşması ve argo tabirle kafa şişirmektir. Çaçaron anlamına gelmektedir. Bilindiği gibi çaçaron geveze ve gereksiz yere konuşan insanlara denmektedir.





GÖRGÜSÜZ OLARAK TANIMLANIR

Görgüsüz olarak bilinen attaccabottoniler, hem çevreleri tarafından hem de toplum tarafından gerekli bir mesafeye tabi tutulurlar. Bir mecliste ya da toplulukta bununla karşılaşan kişiler, gereksiz konuşmalara maruz kalmamak için ortamı terk ederler.

ZAMAN KAYBI

Zaman kaybından başka bir anlam ifade etmeyen bu insanların toplumda çokça olduğunu belirtmek gerekir. Bu aynı zamanda halk arasında dedikodu olarak da biliniyor. Nerede konuşulacak bir konu varsa bu kişiler hemen sohbete dahil olurlar.