Bazilika nedir

Erken Hristiyan ve Ortaçağ mimarisinde, krallara özgü mimari yapılara bazilika denilir.

Eski Romalılarda, forumların yanında yapılan ve genellikle mahkeme olarak kullanılan bazilikaların planları uzun bir dikdörtgen biçimindedir.

Bazilika ilk olarak Atina Pazar yerinde başyargıç Basile’in, içinde adaleti uyguladığı yapı olarak bilinmektedir. Bu yapı; Romalılarda adaletin uygulandığı dikdörtgen planlı mekandır.

Kısa yanda hakimin oturacağı bir yer ve içine imparatorun ya da herhangi bir ilahın heykelinin yerleştirildiği yuvarlak bir hücre bulunur. Salon, ahşap çatıyı taşıyan iki sıra sütunla üç sahna ayrılır.

Bazilikalar sonraları bazilikal planlı diye tanımlanan kiliselere örnek olmuşlardır.

BAZİLİKA TİPLERİ