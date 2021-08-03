Buerger hastalığı nedir

Buerger hastalığı; atardamarların yapısında tıkanma ve hasar oluşturur. El ve ayaklarda yaralar meydana gelmektedir.

Özellikle sigara içenleri tehdit eden buerger hastalığı, el ve ayakların ampute edilmesi gibi sonuçları doğurmaktadır.

BUERGER HASTALIĞI NEDİR

Buerger hastalığı tıp literatüründe "Tromboanjitis Obliterans" olarak tanımlanır. Atar ve toplar damarlarda görülen bir problemdir.

Genellikle ayak ve kol bölgesinde bulunan damarlarda tıkanıklığa yol açmakta ve yara oluşumlarına neden olmaktadır.

BUERGER HASTALIĞININ BELİRTİLERİ

Ağrı

Kol ve bacaklarda uyuşma

İlerleyen dönemlerde uzuvlarda ağrılı ve açık yaralar

BUERGER HASTALIĞININ TEDAVİSİ

Buerger hastalığının tedavi sürecinin ilk adımı, sigarayı ve tütün ürünlerini hayatınızdan çıkarmak ve içildiği ortamda bulunmamaktır. Sigara bırakıldığında hastalığın ilerlemesi durmakla birlikte o zamana kadar meydana gelen hasar ise kalıcıdır.