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Buerger hastalığı nedir
Buerger hastalığı; atardamarların yapısında tıkanma ve hasar oluşturur. El ve ayaklarda yaralar meydana gelmektedir.
- Haber Merkezi
- 03.08.2021 - 14:47
- Güncelleme : 03.08.2021 - 14:49
Özellikle sigara içenleri tehdit eden buerger hastalığı, el ve ayakların ampute edilmesi gibi sonuçları doğurmaktadır.
BUERGER HASTALIĞI NEDİR
Buerger hastalığı tıp literatüründe "Tromboanjitis Obliterans" olarak tanımlanır. Atar ve toplar damarlarda görülen bir problemdir.
Genellikle ayak ve kol bölgesinde bulunan damarlarda tıkanıklığa yol açmakta ve yara oluşumlarına neden olmaktadır.
BUERGER HASTALIĞININ BELİRTİLERİ
- Ağrı
- Kol ve bacaklarda uyuşma
- İlerleyen dönemlerde uzuvlarda ağrılı ve açık yaralar
BUERGER HASTALIĞININ TEDAVİSİ
Buerger hastalığının tedavi sürecinin ilk adımı, sigarayı ve tütün ürünlerini hayatınızdan çıkarmak ve içildiği ortamda bulunmamaktır. Sigara bırakıldığında hastalığın ilerlemesi durmakla birlikte o zamana kadar meydana gelen hasar ise kalıcıdır.