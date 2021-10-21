Derin ven trombozu nedir

Derin ven trombozu; bacak, kalça veya kollardaki büyük toplar damarlar içinde pıhtı oluşması anlamına gelmektedir. Vücudun başka bölümlerinde de ortaya çıkabilmektedir. Takip edilmesi gerekmektedir.

Derin ven trombozu takip edilmediğinde oldukça tehlikeli bir hale gelmektedir.

Bu durum karaciğer ve kalbi etkilemektedir. Hiçbir belirti vermeden ölüme neden olabilir.

DERİN VEN TROMBOZU NEDİR

Tromboz damarın pıhtı ile tıkanması, derin ven trombozu ise toplar damarın tıkanması demektir. Kan koyulaştığında ya da bir araya toplandığında kan pıhtıları ortaya çıkar.

Derin ven trombozunun görülme sıklığının ülkemizde, yıllık 1000'de 1 ya da 2 olduğu düşünülmektedir.

DERİN VEN TROMBOZU BELİRTİLERİ

En yaygın bulgular; gelişen bölgede ani başlayan şişlik, ayağa kalkınca bacakta oluşan mor renk değişimi, ağrı, sıcaklık artışı ve hassasiyettir. Bu belirtiler varsa hemen bir uzmana başvurmak gereklidir.

DERİN VEN TROMBOZU KİMLERDE GÖRÜLÜR

60 yaşın üzerinde olanlar

Aşırı kilo problemi olanlar

Sigara içenler

Daha önce ven trombozu (DVT) geçirmiş olanlar

Doğum kontrol hapı alanlar

Kanser veya kalp yetmezliği sorunu olanlar

Varis problemleri olanlar

DERİN VEN TROMBOZU NASIL TEDAVİ EDİLİR

Derin ven trombozunun tedavisinde genellikle ilaçlar kullanılır. Ancak bu tedavi işe yaramadıysa yine doktor kontrolünde, küçük bir tüp yardımıyla pıhtı parçalanır ve emilir.