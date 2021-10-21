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- Derin ven trombozu nedir
Derin ven trombozu nedir
- Haber Merkezi
- 21.10.2021 - 09:09
- Güncelleme : 21.10.2021 - 09:11
Derin ven trombozu takip edilmediğinde oldukça tehlikeli bir hale gelmektedir.
Bu durum karaciğer ve kalbi etkilemektedir. Hiçbir belirti vermeden ölüme neden olabilir.
DERİN VEN TROMBOZU NEDİR
Tromboz damarın pıhtı ile tıkanması, derin ven trombozu ise toplar damarın tıkanması demektir. Kan koyulaştığında ya da bir araya toplandığında kan pıhtıları ortaya çıkar.
Derin ven trombozunun görülme sıklığının ülkemizde, yıllık 1000'de 1 ya da 2 olduğu düşünülmektedir.
DERİN VEN TROMBOZU BELİRTİLERİ
En yaygın bulgular; gelişen bölgede ani başlayan şişlik, ayağa kalkınca bacakta oluşan mor renk değişimi, ağrı, sıcaklık artışı ve hassasiyettir. Bu belirtiler varsa hemen bir uzmana başvurmak gereklidir.
DERİN VEN TROMBOZU KİMLERDE GÖRÜLÜR
- 60 yaşın üzerinde olanlar
- Aşırı kilo problemi olanlar
- Sigara içenler
- Daha önce ven trombozu (DVT) geçirmiş olanlar
- Doğum kontrol hapı alanlar
- Kanser veya kalp yetmezliği sorunu olanlar
- Varis problemleri olanlar
DERİN VEN TROMBOZU NASIL TEDAVİ EDİLİR
Derin ven trombozunun tedavisinde genellikle ilaçlar kullanılır. Ancak bu tedavi işe yaramadıysa yine doktor kontrolünde, küçük bir tüp yardımıyla pıhtı parçalanır ve emilir.