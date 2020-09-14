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    Holakrasi nedir

    Holakrasi, çalışanların özerkliği prensibini belirleyen bir düzendir.
    • Haber Merkezi
    • 14.09.2020 - 16:55
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    Holakrasi nedir

    Holakrasi, örgütsel yönetim sistemidir. Bir ekibin çalışanlarının birlikte görev yaptığı "kurallar" çerçevesini tanımlar.

    Ekip üyeleri, bu çerçeveyi birlikte tam olarak nasıl çalışmak istediklerini tartışmak ve birlikte karar vermek için kullanır. Örneğin, kimin yüzde kaç zam alacağına bu ekip karar verir ve bunların üzerinde bir onay mercii yoktur.

    Holakrasi sisteminde müdürler, müdür yardımcıları şefler, koordinatörler gibi kavramlar yoktur. Ekip, sürekli olarak çalışma şekillerini kendileri denetler ve uyarlar. Holakrasi, bu kendi kendini örgütleme süreci için verimli, yapıcı ve net bir süreç sağlar.

    Dünya genelinde halihazırda 300'den fazla şirketin holakrasi düzeniyle çalıştığı belirtiliyor. Holacracy, organizasyonel yapıyı sağlamaz, ancak organizasyon yapısını oluşturmak için araçlar sunar.

    Tüm organizasyon birimleri özerktir ve sorumluluklarıyla ilgili tüm yetkilere sahiptir.

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