Kar mağarası nedir

Kar mağarası, özellikle dağcılık sporu ile uğraşanların fırtına ve tipide hayatta kalabilmek için yaptıkları sığınaktır.

Kar mağarası konaklama amacıyla karın kazınarak yatılabilecek bir alanın yaratılmasıdır.

Kar mağaraları dışarıdaki sıcaklıktan bağımsız olarak genellikle 0 ve -2 derece arasında sabit kalırlar.

Dağcılar ve karda mahsur kalan kişilerin çoğu kar mağarası ile hayatta kalmıştır.

KAR MAĞARASI KURALLARI

Kar mağarası da bir kamp alanıdır ve kamp yeri seçiminde dikkat edilmesi gereken tüm hususlar kar mağarası yeri seçimi içinde geçerlidir.

1. Çığ düşme riski olan alanlardan uzak olmalıdır.

2. Kar balkonları altında olmamalıdır.

3. Kaya düşme riski olan alanlarda olmamalıdır.

4. Ağaç altlarında olmamalıdır.

5. Dere yataklarında olmamalıdır.

6. Çukur bölgelerde olmamalıdır.

7. Mümkünse bölgedeki hakim rüzgarlara açık olmamalıdır.

NASIL YAPILIR

1 metre uzunluğunda ve az bir eğimle yukarıya doğru giriş tüneli kazılır. Daha sonra, açılacak olan yaşama alanının tabanı, giriş tünelinin tavanından 15-20 cm. yukarda kalacak şekilde yukarı dönülerek kazı sürdürülür.

Tavan kalınlığı en az 30 cm. olmalıdır. Tavan düzgün ve pürüzsüz yapılmalıdır. Hiçbir çıkıntı olmamalıdır. Aksi taktirde oluşan damlalar üzerinize akar.

Eğer kar yumuşaksa, blokları kesmeden önce kürekle vurarak karın sıkışmasını sağlamak gerekir.

Tavanda yeterli genişlikte bir havalandırma deliği açılmalıdır. Erimeye neden olmamak için içerisinin ısısı 0 derecenin üzerine çıkarılmamalıdır.