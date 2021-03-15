Covid-19 Kalkanı nedir

Türk akademisyenlerinin geliştirdiği Far-UVC özellikli sistem, virüs ve mikropları 5 ile 7 dakika arasında temizleyerek ortamları güvenli hale getirmeyi hedefliyor.

Virüs ve mikropları öldürdüğü bilinen Far-UVC ışığını bir sistemde toplamayı başaran akademisyenler, bunun patentini aldı.

InnowayRG ekibi adını alan girişimcilerin çalışmaları sonucunda, sadece 1-2 saat kalınabilen ışık ortamı, UVC geçirmeyen tulum, panço ve ameliyathane örtüsü gibi tekstil ürünleriyle günlük 8-9 saate kadar uzatılmış oldu. Initus-V adı verilen sistem ile ilgili gerekli yasal izinler alındıktan sonra birçok farklı hastanenin doktorları tarafından hastalar üzerinde denenmeye başlandı.

KOVİD-19 KALKANI İLE GÜVENLİ ORTAMLAR OLUŞTURULACAK

Kovid-19 pandemisi nedeniyle sağlık çalışanları yüksek risk altında bulunuyor. Sadece çalışanlar değil, aynı zamanda hastaneye gelen hastalar da büyük riskle karşı karşıya kalıyor. Tam da bu noktada Kovid Kalkanı sistemi, doktorlar ve hastaların daha güvenli bir ortamda bulunmasını sağlamak amacıyla geliştirildi.

Virüs ve mikropları yok eden Far-UVC ışığı üzerinde araştırmalar yapan ekip, normalde Far-UVC altında 1-2 saat güvenli kalınabilen ortamın, giyilebilir tekstil ürünleriyle tüm gün kullanılabilir hale gelmesini sağladı.

Initus-V adı verilen sistemin içerisinde, Far-UVC adı verilen dalga boyunda ışığı yayan bir lamba ve beraberinde bu ışınlardan koruyacak tekstil ürünü yer alıyor. 100 yıllık bir teknoloji olan 254 nanometre (nm) UVC teknolojisi, canlılara zarar verdiği için insanların olduğu ortamda kullanılamıyor. Ancak Far-UVC adlı 222 nm dalga boyunun 10 yıldır canlılara zarar vermediği düşünülüyor. İnsan üzerinde geniş çalışmaları bulunmadığı için bu teknoloji uzun süredir kenarda tutuluyordu.

Giyilebilir tekstil ürünleri ile beraber kullanılması amaçlanan bu teknolojiyle güvenli ameliyathane, poliklinik, seyahat ve yoğun bakım ortamı gibi ortamlar oluşturulmak isteniyor.

11 HASTA 4 HEKİM ÜZERİNDE YAPILAN ÇALIŞMA BİR AY SÜRDÜ

Far-UVC özellikli sistemin deneme çalışmaları başarıyla sonuçlandı. 10 yıldır canlılara zarar vermediği düşünülen Far-UVC, giyilebilir tekstil ile kombine edilerek UVC geçirmeyen panço ile test edildi. Böylelikle Far-UVC’nin güvenli bir şekilde kullanım yolu keşfedilmiş oldu.

11 hasta ve çalışmaya dahil olan 4 sağlık personeli üzerinde yapılan deneyler, lambaların olduğu ve UVC koruyucu tekstil giyilen ortamda gerçekleştirildi. Bir ay süren deneme süresinin ardından 11 hastanın öncesi ve sonrasında göz ve cilt muayeneleri yapıldı ve anjiyografi ünitesinde 11 hasta ve 4 sağlık personelinin gözünde ve cildinde hasar gözlenmedi.

Tüm dünyadaki yasal limitler, bu teknolojinin korumasız ciltte günde belli bir saat kullanımına müsaade ederken tekstil ile kombine edildiğinde serbestçe kullanılabilir hale geldiği görüldü.

Uzun yıllar sürecek çalışmalar sonrasında bu teknolojinin çıplak tenle bile zararlı olmayabileceği belirtildi. Kısa süreli hedefler arasında, tekstil ile kombine ederek güvenli hastane ortamı, güvenli seyahat bulunuyor. Bu teknolojinin uçak seyahatlerini normalleştirebileceği bekleniyor.

İlk aşamada, hastanelerin güvenli alanlar haline getirilmesi amaçlanıyor. Daha sonraki süreçte bu sisteme hayatın normalleştirilmesi açısından 1-2 yılda ihtiyaç duyulacağı öngörülüyor.