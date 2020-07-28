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    Borçka Öğretmenevi nerede? Fiyatları, telefon numarası ve adresi

    Borçka Öğretmenevi fiyatları burada. Artvin Borçka Öğretmenevi nerede, adres, telefon numaraları, kapasite ve iletişim bilgilerini tüm detayları ile paylaştık.
    • Özel Yazı
    • 28.07.2020 - 18:42
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    Borçka Öğretmenevi nerede? Fiyatları, telefon numarası ve adresi

    Artvin Borçka Öğretmenevi

    Gündoğdu Mahallesi Emniyet Caddesi No:8 Borçka / Artvin adresinde bulunmaktadır ve 6 oda (TV, Klima, Minibar, 7/24 Sıcak Su, Saç Kurutma Makinesi), 12 yatak sayısı kapasitesine sahiptir. Tesisteki hizmet birimleri; Lokal, Kütüphane, Otopark, Dinlenme Odası, Bilgisayar Odası, Oyun Salonu, Restoran ve Kahvaltı Salonu olarak belirtilmiştir. Telefon ile 0 (466) 415 24 11 numarasını arayarak rezervasyon yaptırabilirsiniz.

    Borçka Öğretmenevi Fiyatları 2020

    Kişi başı oda fiyatları her sezon güncellenmekte olsa da konaklama öncesi ilgili öğretmenevinin telefon numarasından ücret teyidi ve rezervasyon talebinde bulunulması gerekmektedir. Ensonhaber.com; içeriğinde yer alan öğretmenevleri ile doğrudan ilişki içerisinde değildir.

    Konaklama Fiyatları

    Kişi Başı Konaklama Fiyatları

    Öğretmen

    Kamu

    Sivil

    Paylaşımlı Oda Kişi Başı

    40 TL

    40 TL

    50 TL

    2 Kişilik Oda Tek Konaklama

    60 TL

    60 TL

    75 TL

     

    Oda Fiyatları

    Öğretmen

    Kamu

    Sivil

    2 Kişilik Oda

    80 TL

    80 TL

    100 TL

    Aile Odası (3 kişilik)

    90 TL

    90 TL

    110 TL


    ÖZET BİLGİLER

    Borçka Öğretmenevi nerede? Gündoğdu Mahallesi Emniyet Caddesi No:8 Borçka / Artvin

    Borçka Öğretmenevi fiyatları ne kadar? 2 kişilik odada kişi başı ücretlendirme 40 TL'dir.

    Borçka Öğretmenevi telefon numarası nedir? Telefon numarası: 0 (466) 415 24 11

    Borçka Öğretmenevi tesis özellikleri nelerdir? 6 oda ve 12 yatak vardır.

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