- En Son Haber
- Öğretmenevi Haberleri
- Borçka Öğretmenevi nerede? Fiyatları, telefon numarası ve adresi
Borçka Öğretmenevi nerede? Fiyatları, telefon numarası ve adresi
- Özel Yazı
- 28.07.2020 - 18:42
Artvin Borçka Öğretmenevi
Gündoğdu Mahallesi Emniyet Caddesi No:8 Borçka / Artvin adresinde bulunmaktadır ve 6 oda (TV, Klima, Minibar, 7/24 Sıcak Su, Saç Kurutma Makinesi), 12 yatak sayısı kapasitesine sahiptir. Tesisteki hizmet birimleri; Lokal, Kütüphane, Otopark, Dinlenme Odası, Bilgisayar Odası, Oyun Salonu, Restoran ve Kahvaltı Salonu olarak belirtilmiştir. Telefon ile 0 (466) 415 24 11 numarasını arayarak rezervasyon yaptırabilirsiniz.
Borçka Öğretmenevi Fiyatları 2020
Kişi başı oda fiyatları her sezon güncellenmekte olsa da konaklama öncesi ilgili öğretmenevinin telefon numarasından ücret teyidi ve rezervasyon talebinde bulunulması gerekmektedir. Ensonhaber.com; içeriğinde yer alan öğretmenevleri ile doğrudan ilişki içerisinde değildir.
Konaklama Fiyatları
|
Kişi Başı Konaklama Fiyatları
|
Öğretmen
|
Kamu
|
Sivil
|
Paylaşımlı Oda Kişi Başı
|
40 TL
|
40 TL
|
50 TL
|
2 Kişilik Oda Tek Konaklama
|
60 TL
|
60 TL
|
75 TL
|
Oda Fiyatları
|
Öğretmen
|
Kamu
|
Sivil
|
2 Kişilik Oda
|
80 TL
|
80 TL
|
100 TL
|
Aile Odası (3 kişilik)
|
90 TL
|
90 TL
|
110 TL
ÖZET BİLGİLER
Borçka Öğretmenevi nerede? Gündoğdu Mahallesi Emniyet Caddesi No:8 Borçka / Artvin
Borçka Öğretmenevi fiyatları ne kadar? 2 kişilik odada kişi başı ücretlendirme 40 TL'dir.
Borçka Öğretmenevi telefon numarası nedir? Telefon numarası: 0 (466) 415 24 11
Borçka Öğretmenevi tesis özellikleri nelerdir? 6 oda ve 12 yatak vardır.