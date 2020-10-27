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    SLS nedir

    NASA'nın Uzay Fırlatma Sistemi veya kısaltmasıyla SLS, süper ağır uzay araçlarını fırlatma aracıdır.
    • Haber Merkezi
    • 27.10.2020 - 17:40
    • Güncelleme : 27.10.2020 - 17:41
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    SLS nedir

    SLS, Dünya'nın yörüngesinin ötesinde keşif için zemin sağlamaktadır.

    NASA'nın paylaştığı bilgilere göre, eşi görülmemiş gücü ve yetenekleriyle SLS, Orion uzay aracı, astronotları ve kargoları tek bir görevde Ay'a gönderebilen tek rokettir.

    DAHA FAZLA YÜK KAPASİTESİ VE ENERJİ

    SLS, daha fazla yük kapasitesi, hacim kapasitesi ve enerji sunmaktadır. Esnek ve geliştirilebilir şekilde tasarlanmıştır.

    UZAK MESAFELERE BİLİMSEL GÖREVLER

    Ay, Mars, Satürn ve Jüpiter gibi uzak mesafelere robotik bilimsel görevler de dahil olmak üzere yükler için yeni olanaklar sağlayacaktır.

    SLS ekibi ayrıca NASA’nın Saturn V’den bu yana insan uzay yolculuğu için inşa ettiği ilk derin uzay roketini üretiyor.

    SLS nedir #1

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