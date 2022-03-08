Tükürük bezi kanseri nedir

Tükürük bezi kanseri; kulakların hemen önünde büyümeye başlayan bir türdür. Her hastalıkta olduğu gibi erken teşhisin önemli olduğu bir kanserdir.

Diğer kanser türleri gibi önemli olan tükürük bezi kanseri, bazı güçlü belirtilerle ortaya çıkar.

Tükürük bezi tümörleri, çocukluk çağı dahil her yaşta ve her iki cinste görülebilmektedir.

TÜKÜRÜK KANSERİ NEDİR

Kulakların hemen önünde büyümeye başlayan bir türdür. Tükürük bezi tümörlerinin yaklaşık yüzde 70’i kulakların hemen önünde olan parotis bezlerinde başlar. Bu tümörlerin çoğu iyi huyludur.

BELİRTİLERİ

Yutma güçlüğü

Ağzı açmakta sorun

Tükürük bezi alanında kalıcı ağrı

Yüzün bir kısmında uyuşma

Ağız, çene ve boyunda şişkinlik

TEDAVİ

Doktor hastanın durumu ve hastalığın ilerleyişine göre karar verir ancak cerrahi genellikle tükürük bezi kanserleri için ana tedavidir.