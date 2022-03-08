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    Tükürük bezi kanseri nedir

    Tükürük bezi kanseri; kulakların hemen önünde büyümeye başlayan bir türdür. Her hastalıkta olduğu gibi erken teşhisin önemli olduğu bir kanserdir.
    • Haber Merkezi
    • 08.03.2022 - 17:28
    • Güncelleme : 08.03.2022 - 17:30
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    Tükürük bezi kanseri nedir

    Diğer kanser türleri gibi önemli olan tükürük bezi kanseri, bazı güçlü belirtilerle ortaya çıkar.

    Tükürük bezi tümörleri, çocukluk çağı dahil her yaşta ve her iki cinste görülebilmektedir.

    TÜKÜRÜK KANSERİ NEDİR

    Kulakların hemen önünde büyümeye başlayan bir türdür. Tükürük bezi tümörlerinin yaklaşık yüzde 70’i kulakların hemen önünde olan parotis bezlerinde başlar. Bu tümörlerin çoğu iyi huyludur.

    BELİRTİLERİ

    • Yutma güçlüğü
    • Ağzı açmakta sorun
    • Tükürük bezi alanında kalıcı ağrı
    • Yüzün bir kısmında uyuşma
    • Ağız, çene ve boyunda şişkinlik

    Tükürük bezi kanseri nedir #1

    TEDAVİ

    Doktor hastanın durumu ve hastalığın ilerleyişine göre karar verir ancak cerrahi genellikle tükürük bezi kanserleri için ana tedavidir.


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