Uzay havası nedir

Güneş yüzeyindeki aktivitelerin oluşturduğu hava türüne uzay havası denir.

Herkes dünyadaki hava koşullarındaki değişikliklere aşinadır. Ancak "hava" uzayda da oluşur.

Tıpkı Dünya'daki havaya etki ettiği gibi, Güneş uzay ortamındaki değişikliklerden de sorumludur.

Güneş rüzgarı adı verilen sürekli bir plazma akışını yaymasının yanı sıra, söz konusu yıldız periyodik olarak koronal kütle atıkları olarak bilinen milyarlarca ton maddeyi uzaya bırakır.

Bu muazzam madde bulutları, Dünya'ya doğru yöneldiğinde, manyetosfer ve üst atmosfer çevresindeki uzay ortamında büyük manyetik fırtınalara neden olabilir.

Uzay havası terimi genellikle; Güneş rüzgarı ve Dünya'nın manyetosferi, iyonosferi ve termosferi içindeki uzay kaynaklı ve yer tabanlı teknolojik sistemlerin performansı ile güvenilirliğini etkileyebilen, insan yaşamını ve sağlığını tehlikeye sokabilecek durumlara işaret eder.

Uzay havası tahminleri önemlidir, çünkü büyük Güneş patlamaları ile ilişkili Güneş'ten gelen parçacıklardan kaynaklanan radyasyona karşı korunmasız olan astronotlar, uçakta bulunanlar ve uydular için tehlikeli olabilir.