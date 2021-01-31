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- Varagele nedir
Varagele nedir
Bir denizcilik terimi olan varagele, kıyaya sürüklenen veya karaya oturan deniz araçlarını kurtarmak için kullanılan bir yöntemdir.
- Haber Merkezi
- 31.01.2021 - 09:50
Varagele iki nokta arasında gerilmiş olan kuvvetlice bir halat üzerinde hareket eden bir makaraya bağlı sepet veya iskemle donanımlı insan ve eşya taşımak için kullanılan donanımdır.
VARAGELE SİSTEMİ
Genel olarak 7-8 metre boylarında balıkçı sandalları için kullanışlı olsa da, derinliğin uygun olduğu korunaklı kıyılarda yine 9 metreye kadar yelkenli teknelerde kullanılabilir.
İskeleden makaralı sistemde makaraların takılacağı iskele ayaklarının oldukça sağlam olması ve deniz şartlarına uygun malzeme kullanılması gerekmektedir.