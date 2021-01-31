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    Varagele nedir

    Bir denizcilik terimi olan varagele, kıyaya sürüklenen veya karaya oturan deniz araçlarını kurtarmak için kullanılan bir yöntemdir.
    • Haber Merkezi
    • 31.01.2021 - 09:50
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    Varagele nedir

    Varagele iki nokta arasında gerilmiş olan kuvvetlice bir halat üzerinde hareket eden bir makaraya bağlı sepet veya iskemle donanımlı insan ve eşya taşımak için kullanılan donanımdır.

    VARAGELE SİSTEMİ

    Genel olarak 7-8 metre boylarında balıkçı sandalları için kullanışlı olsa da, derinliğin uygun olduğu korunaklı kıyılarda yine 9 metreye kadar yelkenli teknelerde kullanılabilir.

    İskeleden makaralı sistemde makaraların takılacağı iskele ayaklarının oldukça sağlam olması ve  deniz şartlarına uygun malzeme kullanılması gerekmektedir.

    Varagele nedir #1

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