Varagele nedir

Bir denizcilik terimi olan varagele, kıyaya sürüklenen veya karaya oturan deniz araçlarını kurtarmak için kullanılan bir yöntemdir.

Varagele iki nokta arasında gerilmiş olan kuvvetlice bir halat üzerinde hareket eden bir makaraya bağlı sepet veya iskemle donanımlı insan ve eşya taşımak için kullanılan donanımdır.

VARAGELE SİSTEMİ

Genel olarak 7-8 metre boylarında balıkçı sandalları için kullanışlı olsa da, derinliğin uygun olduğu korunaklı kıyılarda yine 9 metreye kadar yelkenli teknelerde kullanılabilir.

İskeleden makaralı sistemde makaraların takılacağı iskele ayaklarının oldukça sağlam olması ve deniz şartlarına uygun malzeme kullanılması gerekmektedir.