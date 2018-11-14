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Iraklı beş kardeş lüks araçların benzerini üretti

Irak'ın Süleymaniye kentinde yer alan Ranya ilçesindeki bir atölyede çalışan beş kardeşin çabasıyla dünyada önde gelen lüks arabaların benzeri yapıldı.

AA | 14.11.2018 - 11:42..
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Iraklı beş kardeş lüks araçların benzerini üretti

Irak'ın Süleymaniye kentine bağlı Ranya ilçesindeki beş kardeş, kendi atölyelerinde otomobil bakım ve onarım işinin yanı sıra Lamborghini ve arazi aracına benzer lüks araçların benzerini yapıyor.

Iraklı beş kardeş lüks araçların benzerini üretti

2010 yılında arabaların benzerini yapmaya başladıklarını belirterek, "Şu ana kadar 7 arabanın benzerini yaptık. En önemli işimiz 40 bin dolara mal olan Lamborghini tarzı bir araç oldu." dedi.

Iraklı beş kardeş lüks araçların benzerini üretti

7 ayda yapılan Lamborghini'nin maliyeti 40 bin dolar ViDEO

KENDİ İMKANLARIYLA ÜRETTİLER

Benzerlerini yaptıkları arabaların motor, vites, tekerlek gibi bazı önemli parçalar hariç birtakım yedek parçayı  kendi imkanlarıyla ürettiklerini dile getiren Selim, parçaları monte ederek orijinaline yakın lüks araba yaptıklarını söyledi.

Iraklı beş kardeş lüks araçların benzerini üretti

Selim, yaklaşık 7 ay içerisinde aslına yakın bir araç yapabileceklerini vurgulayarak, "Yaptığımız arabaların tarzı birbirinden farklı. Daha çok Lamborghini ve arazi aracı türünde lüks arabalar yapıyoruz. Normal araçları 3 ay süreyle yapabiliriz. Lamborghini tarzına benzer arabaların tasarımı zor olduğu için bir yıl içerisinde tamamlayabiliriz." ifadelerini kullandı.

Iraklı beş kardeş lüks araçların benzerini üretti

TEST SÜRÜŞLERİ YAPILIYOR

Normal şartlarda arabaların piyasadaki fiyatının yüzde 30'u kadar harcama yaptıklarını söyleyen Selim, "Arabalarımızı test etmeden kullanmıyor ve satışa çıkarmıyoruz. Araçların özellikleri genel olarak piyasadakilerin neredeyse aynı." diye konuştu.

Iraklı beş kardeş lüks araçların benzerini üretti

Selim, yetkililerin destek olması halinde aslına yakın daha çok araç yapacaklarını belirterek, mali destek sağlandığı takdirde bölgede bir araba markasının ortaya çıkabileceğini sözlerine ekledi.

Iraklı beş kardeş lüks araçların benzerini üretti

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