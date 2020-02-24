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Irak'ta ilk koronavirüs vakası

Binlerce insanın yaşamını sonlandıran koronavirüs, İran'dan sonra bir diğer komşu ülkemiz Irak'ta da görüldü.

AA | 24.02.2020 - 14:18..
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Irak'ta ilk koronavirüs vakası

İlk olarak Çin'in Hubei eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs dünya genelinde 79 binden fazla kişiye bulaştı.

Resmi olarak 3000 binin üzerinde can alan virüs, yavaş ülkemize de yaklaşmaya başladı.

Irak'ta ilk koronavirüs vakası

Yakın çevremizde ilk olarak komşu ülke İran'da ortaya çıkan ve yaklaşık 50 kişinin canını alan koronavirüs, bir diğer komşu ülke Irak'ta ortaya çıktı.

Irak'ta ilk koronavirüs vakası

İRAN UYRUKLU ÖĞRENCİDE GÖRÜLDÜ

Irak'ta Necef Sağlık Dairesi Başkanı Rıdvan Kindi, yaptığı basın açıklamasında, Necef kentinde dini bilimler alanında eğitim alan İran uyruklu bir öğrencide yapılan tetkikler neticesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildiğini söyledi.

Irak'ta ilk koronavirüs vakası

KARANTİNA ALTINA ALINDI

Kindi, öğrencinin hastaneye kaldırılarak, karantina altına alındığını kaydetti.

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