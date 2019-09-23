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Irak'ta öğretmen silahı müzik aletine çevirdi

Iraklı öğretmen Macid Kazım, kendine ait kalaşnikof tüfeği "Kurşun sesini müzikle değiştirmek istedim" diyerek yeniden yarattı.

Haber Merkezi | 23.09.2019 - 14:01..
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Irak’ın başkenti Bağdat’ta bir ortaokulda müzik öğretmenliği yapan Macid Kazım, yıllardır savaş ve terörden çeken ülkesinden silahla ölüm değil, barış mesajı verilebileceğini göstermek için bir çalışmaya yaptı.

TELLİ ÇALGIYA DÖNÜŞTÜRDÜ

Iraklı müzik öğretmeni, uzun süredir evinin bir köşesinde duran kalaşnikof tüfeğini birtakım eklemelerle telli bir çalgıya dönüştürdü.

Irak'ta öğretmen silahı müzik aletine çevirdi

"HÜKÜMETİMİZ MÜZİKTEN ANLAMIYOR"

Irak’ta hükümetin bu tür projelere karşı teşvik ve destek politikasının olmadığından yakınan Kazım, "Hükümetimiz, barışa aracı olan müzikten anlamıyor ve bunu anlamak da istemiyor" ifadesini kullandı.

Irak'ta öğretmen silahı müzik aletine çevirdi

Irak'ta öğretmen silahı müzik aletine çevirdi

Irak'ta öğretmen silahı müzik aletine çevirdi

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