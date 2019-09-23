Irak'ta öğretmen silahı müzik aletine çevirdi

Irak’ın başkenti Bağdat’ta bir ortaokulda müzik öğretmenliği yapan Macid Kazım, yıllardır savaş ve terörden çeken ülkesinden silahla ölüm değil, barış mesajı verilebileceğini göstermek için bir çalışmaya yaptı.

TELLİ ÇALGIYA DÖNÜŞTÜRDÜ

Iraklı müzik öğretmeni, uzun süredir evinin bir köşesinde duran kalaşnikof tüfeğini birtakım eklemelerle telli bir çalgıya dönüştürdü.

"HÜKÜMETİMİZ MÜZİKTEN ANLAMIYOR"

Irak’ta hükümetin bu tür projelere karşı teşvik ve destek politikasının olmadığından yakınan Kazım, "Hükümetimiz, barışa aracı olan müzikten anlamıyor ve bunu anlamak da istemiyor" ifadesini kullandı.