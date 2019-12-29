Irak'taki eylemlerde 490 kişi öldü 22 bin kişi yaralandı

Irak'ta işsizlik, yolsuzluk, rüşvet ve kötü yönetim nedeniyle, 1 Ekim'den bu yana başta başkent Bağdat olmak üzere birçok şehirde gösteriler düzenleniyor.

Gösteriler nedeniyle Başbakan Adil Abdulmehdi 29 Kasım'da istifa etti.

Güvenlik güçleri ve kimliği tespit edilemeyen gruplar tarafından göstericilere şiddet uygulanmasının yanı sıra gerçek mermilerle müdahale edildiği iddia edildi ve görüntüler de ortaya çıktı.

490 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Irak'ta yarı resmi İnsan Hakları Komisyonu, hükümet karşıtı protestoların başladığı 1 Ekim'den bu yana en az 490 kişinin öldürüldüğünü duyurdu.

Komisyon üyesi Faysal Abdullah, başkent Bağdat'ta düzenlediği basın toplantısında, hayatını kaybeden 490 eylemciden 33'ünün kasten hedef alınan 'suikast kurbanı' aktivistler olduğunu söyledi.

56 AKTİVİST KAYIP

Kaçırılan 56 aktivistin halen kayıp olduğuna işaret eden Abdullah, ellerinde bu kişilerin gözaltında tutulduklarına dair bilgi bulunduğunu kaydetti.

YARALI SAYISI 22 BİNİ AŞTI

İçişleri Bakanlığının verilerine göre 12 eylemcinin serbest kaldığını aktaran Faysal Abdullah, gösteriler boyunca yaralananların protestocu sayısının da 22 bini aştığı bilgisini paylaştı.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER'İN ELİNDE GÜVENİLİR İDDİALAR BULUNUYOR

Birleşmiş Milletler'den yapılan açıklamada, milisler olarak tanımlanan bilinmeyen silahlı kişiler, 'tanımlanamayan üçüncü taraflar' ve 'silahlı unsurlar' tarafından işlenen 'kasten öldürme', 'adam kaçırma' ve 'keyfi tutuklamalar' olduğuna dair ellerinde güvenilir iddialar bulunduğunu bildirmişti.