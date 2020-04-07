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İran'da koronavirüs için mayıs sonuna işaret edildi

İran Sağlık Bakanı Said Nemeki, "Yaptığımız çok sayıdaki testlerle hastalığın üzerine gidiyoruz." dedi.

AA |
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İran'da koronavirüs için mayıs sonuna işaret edildi

İran Sağlık Bakanı Said Nemeki, ülkede yaşanan koronavirüs salgınına ilişkin son durumu değerlendirdi.

İran Meclisi'nde milletvekillerine hitap eden Nemeki, "İnşallah, koronavirüsü mayıs ayı sonuna kadar kontrol altına alacağız." dedi.

"HASTALIĞIN ÜZERİNE GİDİYORUZ"

ABD yaptırımlarının koronavirüsle mücadeleyi olumsuz etkilediğini yineleyen Nemeki, "Henüz hastalığı kontrol altına alabilmiş değiliz. Hastalığın üzerimize gelmesini beklemiyoruz, yaptığımız çok sayıdaki testlerle biz hastalığın üzerine gidiyoruz." ifadelerini kullandı.

İran'da koronavirüs için mayıs sonuna işaret edildi

"EKONOMİ ÇÖKMEMELİ"

Virüsün kontrol altına alınması için sosyal mesafe ve izolasyonun önemine dikkati çeken Nemeki, "Salgın süresinin uzaması ekonomiye zarar veriyor. Sağlık tedbirleri kapsamında alınan kararların ekonomiyi çökertmeyecek kararlar olmasına özen gösteriyoruz." açıklamasında bulundu.

İRAN'DA SON DURUM

Çin'den dünyaya yayılan koronavirüs, İran'da ilk olarak 19 Şubat'ta Kum kentinde görülmüş, ardından ülkenin tamamına yayılmıştı. İran'da dün itibarıyla koronavirüs kaynaklı can kaybı 3 bin 739'a, vaka sayısı ise 60 bin 500'e ulaşmıştı.

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