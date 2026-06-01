İran Milli Futbol Takımı'nın Dünya Kupası nihai kadrosu belli oldu
İran Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası için 26 kişilik nihai kadrosunu duyurdu. İran, Dünya Kupası için 5 Haziran'a kadar Antalya'da hazırlıklarını sürdürecek.
Milli takım medya departmanından yapılan açıklamaya göre 2026 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek İran Milli Futbol Takımı'nın kadrosunda şu oyuncular yer aldı:
Kaleciler: Alireza Beyranvand, Hosein Hoseini, Payam Niazmand
Savunma: Shoja Khalilzadeh, Hosein Kanaani, Ali Nemati, Daniyal Eiri, Ehsan Hajisafi, Milad Mohammadi, Saleh Hardani, Ramin Rezaiyan
Orta saha: Samah Ghodoos, Saeid Ezatollahi, Rouzbeh Cheshmi, Amir Mohammad Razagh Niya, Mohammed Ghorbani, Mehdi Ghayedi, Ariya Yousefi, Alireza Jahanbakhsh, Mehdi Torabi, Mohammed Mohebbi
Forvet: Mehdi Taremi, Amirhossein Hosseinzadeh, Denis Dargahi, Ali Alipour, Shahriyar Moghanloo
5 HAZİRAN'A KADAR ANTALYA'DA ÇALIŞACAKLAR
Dünya Kupası için 5 Haziran'a kadar kentte hazırlıklarını sürdürecek İran Milli Futbol Takımı, kamp kapsamında 4 Haziran'da Mali ile hazırlık maçı oynayacak.