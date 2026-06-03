İran: Trump'a suikast planı iddiası bir itiraftır

İran ile ABD arasındaki diplomatik gerilim, yeni bir açıklama üzerinden yeniden tırmandı.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun İranlı bir kişinin eski ABD Başkanı Donald Trump’a yönelik suikast planladığı yönündeki iddialarına sert tepki gösterdi.

Bekayi, söz konusu açıklamaları reddederek Washington’u “çifte standart” uygulamakla suçladı.

“İDDİALAR GERÇEĞİ YANSITMIYOR”

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bekayi, ABD tarafından gündeme getirilen “suikast planı” iddiasının gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Bekayi, bu tür açıklamaların iki ülke arasındaki gerilimi artırmaya yönelik siyasi söylemler olduğunu ifade etti.

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WASHINGTON’A SERT SUÇLAMALAR

Sosyal medya platformu üzerinden açıklama yapan Bekayi, ABD yönetimini hedef alarak sert ifadeler kullandı.

ABD’nin İran’a yönelik tutumunu eleştiren Bekayi, Washington’un uluslararası hukuk ihlallerini görmezden geldiğini savundu.

“MAĞDUR ROLÜ OYNAMAK GERÇEĞİ DEĞİŞTİRMEZ”

Bekayi, ABD’nin geçmişte İran’a yönelik askeri operasyonlarına da atıfta bulunarak sivillerin zarar gördüğünü ileri sürdü.

Açıklamasında, “Mağdur rolü oynamak, İran milletine karşı işlediğiniz savaş suçlarını ve insanlığa karşı suçlarınızı aklamaz.” ifadelerini kullandı.

“HER SUÇLAMA BİR İTİRAFTIR”

İranlı sözcü, ABD’nin yönelttiği iddiaların gerçeği yansıtmadığını ve siyasi amaç taşıdığını savunarak dikkat çeken bir değerlendirmede bulundu.

Bekayi, “Her suçlama bir itiraftır.” ifadesini kullanarak Washington’un açıklamalarını reddetti.

GERİLİMDE SÖYLEM SERTLEŞİYOR

Son açıklamalar, İran ile ABD arasındaki diplomatik gerilimin söylem düzeyinde yeniden sertleştiğini gösterirken, taraflar arasındaki karşılıklı suçlamaların devam ettiği gözlemleniyor.

Uluslararası çevreler ise iki ülke arasındaki açıklamaların bölgesel tansiyonu daha da artırabileceğine dikkat çekiyor.