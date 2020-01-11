İran'da 2 günde yok yere 232 kişi öldü

ABD, İran Devrim Muhafızları Kudüz Gücü Komutanı Kasım Süleymani'yi füzeli saldırıyla öldürdü.

İran, bu olaydan sonra ABD'ye karşılık vereceklerini açıkladı ve Irak'taki ABD üslerini vurdu.

İran, üslerde 80 Amerikalı askerin öldüğünü söylerken ABD ise bunu yalanladı. Tüm bunlar yaşanırken Kasım Süleymani'nin cenazesi ve İran'ın hatası sonucu yüzlerce sivil yaşamından oldu.

CENAZEDE İZDİHAM

Kasım Süleymani'nin salı günü memleketi Kirman'da toprağa verilecek cenazesinde izdiham çıktı. İranlılar Süleymani'nin kefenin parça koparmaya çalışınca birbirlerini ezdi ve 56 İran vatandaşı hayatını kaybetti.

Kasım Süleymani'nin cenazesinde izdiham VİDEO

İRAN, YOLCU UÇAĞI DÜŞÜRDÜ

Çarşamba sabahı ise İran'dan Ukrayna'ya giden Ukrayna Havayolları'na ait yolcu uçağı düştü. Yolcu ve mürettebat olmak üzere toplamda 176 kişi hayatını kaybetti. İran, bu sabah yaptığı açıklamada uçağı yanlışlıkla düşürdüklerini belirtti.

İran'da düşen yolcu uçağındaki 176 kişi hayatını kaybetti VİDEO