taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.8769
Euro
6.5375
Altın
1560.35
Borsa
118663.7
Gram Altın
294.865
Bitcoin
47367.13

İran'da 2 günde yok yere 232 kişi öldü

Süleymani'nin cenazesindeki izdihamda 56 kişi, İran'ın düşürdüğü Ukrayna uçağında ise 176 kişi hayatını kaybetti.

AA & Ensonhaber | 11.01.2020 - 13:06..
  1. Haberler
  2. Gündem
Whatsapp ile paylaş
İran'da 2 günde yok yere 232 kişi öldü

ABD, İran Devrim Muhafızları Kudüz Gücü Komutanı Kasım Süleymani'yi füzeli saldırıyla öldürdü.

İran, bu olaydan sonra ABD'ye karşılık vereceklerini açıkladı ve Irak'taki ABD üslerini vurdu.

İran, üslerde 80 Amerikalı askerin öldüğünü söylerken ABD ise bunu yalanladı. Tüm bunlar yaşanırken Kasım Süleymani'nin cenazesi ve İran'ın hatası sonucu yüzlerce sivil yaşamından oldu.

CENAZEDE İZDİHAM

Kasım Süleymani'nin salı günü memleketi Kirman'da toprağa verilecek cenazesinde izdiham çıktı. İranlılar Süleymani'nin kefenin parça koparmaya çalışınca birbirlerini ezdi ve 56 İran vatandaşı hayatını kaybetti.

İran'da 2 günde yok yere 232 kişi öldü

Kasım Süleymani'nin cenazesinde izdiham VİDEO

İRAN, YOLCU UÇAĞI DÜŞÜRDÜ

Çarşamba sabahı ise İran'dan Ukrayna'ya giden Ukrayna Havayolları'na ait yolcu uçağı düştü. Yolcu ve mürettebat olmak üzere toplamda 176 kişi hayatını kaybetti. İran, bu sabah yaptığı açıklamada uçağı yanlışlıkla düşürdüklerini belirtti.

İran'da 2 günde yok yere 232 kişi öldü

İran'da 2 günde yok yere 232 kişi öldü

İran'da düşen yolcu uçağındaki 176 kişi hayatını kaybetti VİDEO

İlginizi Çekebilir
Prens Harry ve Meghan Markle’ın vazgeçtiği Kraliyet geliri
Geçtiğimiz günlerde Kraliyet'teki üst düzey üyeliklerinden çekilerek finansal olarak bağımsız bir yaşam süreceklerini açıklayan Sussex Dükü ve Düşesi, bu ayrılmadan daha kârlı çıkacağa benziyor.
Ukrayna, İran'dan tazminat istiyor
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, İran'ın kendilerine tazminat ödemesini ve özür dilemesini beklediğini söyledi.
Kıran operasyonları noktalandı
İçişleri Bakanlığınca, geçen yıl ağustos ayında başlatılan ve 144 teröristin etkisiz hale getirildiği Kıran operasyonlarının tamamlandığı bildirildi.
TÜBİTAK: Kanal İstanbul için görüş bildirmedik
TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi, Kanal İstanbul projesi hakkında olumlu ya da olumsuz bir görüş bildirilmediğini açıkladı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İran: Ukrayna uçağı kazara vurularak düştü

İran: Ukrayna uçağı kazara vurularak düştü

515
KKTC'ye su taşıyan boru patladı

KKTC'ye su taşıyan boru patladı

125
Evcil hayvanlar da yolcu otobüslerine girebilecek

Evcil hayvanlar da yolcu otobüslerine girebilecek

349
Yerli otomobilin tasarım süreci

Yerli otomobilin tasarım süreci

188
Onyekuru sıtmaya yakalandı

Onyekuru sıtmaya yakalandı

46
Ukrayna, İran'dan tazminat istiyor

Ukrayna, İran'dan tazminat istiyor

128
Kenyalılara 'Tarlanızı basan çekirgeleri yiyin' önerisi

Kenyalılara 'Tarlanızı basan çekirgeleri yiyin' önerisi

65
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir