Koronavirüs vakalarının sayısı yükselirken, can kaybı İran'da giderek artıyor.

Bilanço ağırlaştıkça İran'daki vatandaşların endişeleri büyüyor.

Ülkede, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 898'e yükseldi. Virüse yakalanan kişi sayısı ise 44 bin 606'ya çıktı.

İran'da azrail kostümüyle korona uyarısı ViDEO

AZRAİL KOSTÜMÜYLE UYARI

Ülkenin Huzistan eyaletine bağlı Hürremşehr şehrinde, bölgenin belediye çalışanları, koronavirüs nedeniyle fiziksel mesafe konusunun önemini vurgulamak ve vatandaşları bilinçlendirmek amacıyla Azrail kostümleri giyip, oraklarıyla sokaklarda dolaştı.