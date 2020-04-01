taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.6538
Euro
7.2788
Altın
1594.65
Borsa
89450.48
Gram Altın
340.905
Bitcoin
41911.79

İran'da azrail kostümüyle korona uyarısı

Belediye çalışanları, koronavirüs nedeniyle fiziksel mesafenin önemini vurgulamak için "Azrail" kostümleri ile sokaklara çıkıp, uyarılarda bulundu.

Haber Merkezi |
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

İran'da azrail kostümüyle korona uyarısı

Koronavirüs vakalarının sayısı yükselirken, can kaybı İran'da giderek artıyor.
Bilanço ağırlaştıkça İran'daki vatandaşların endişeleri büyüyor.

Ülkede, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 898'e yükseldi. Virüse yakalanan kişi sayısı ise 44 bin 606'ya çıktı.

İran'da azrail kostümüyle korona uyarısı ViDEO

İran'da azrail kostümüyle korona uyarısı

AZRAİL KOSTÜMÜYLE UYARI

Ülkenin Huzistan eyaletine bağlı  Hürremşehr şehrinde, bölgenin belediye çalışanları, koronavirüs nedeniyle fiziksel mesafe konusunun önemini vurgulamak ve vatandaşları bilinçlendirmek amacıyla Azrail kostümleri giyip, oraklarıyla sokaklarda dolaştı.

İlginizi Çekebilir
İzmit'te karantinada tutulan oğluna 14 gün sonra kavuştu
Karantina süreci tamamlanan ailesine kavuşan baba, 5 yaşındaki minik oğlunu çok özlediğini belirterek “Onun kokusunu çekmemek ölümdü" dedi.
Tıbbi malzeme sağlayan firmalara aidat kolaylığı
Firmaların yıllık aidat ödemelerini yapamamaları durumunda barkodlarının pasife alınması uygulaması, 1 Temmuz’a kadar durduruldu.
Çin'den Türkiye'ye dana-koyun etinden uzak durun uyarısı
Yedikleri hayvanlarla koronavirüsün ortaya çıkışına zemin oluşturan Çin'den, beslenme önerileri geldi.
Türkiye, korona salgınında eğitimi sürdüren 2 ülkeden biri
Milli Eğitim Bakanlığınca uzaktan eğitim çalışmaları, 3 ayrı televizyon kanalından ve dünyanın en büyük dijital eğitim platformu EBA üzerinden yürütülüyor.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Bağış hesaplarına bloke konması Soylu'ya soruldu
Bağış hesaplarına bloke konması Soylu'ya soruldu
698
Türkiye'den İspanya ve İtalya'ya korona yardımı
Türkiye'den İspanya ve İtalya'ya korona yardımı
851
Kıvanç Tatlıtuğ hastaneye kaldırıldı
Kıvanç Tatlıtuğ hastaneye kaldırıldı
76
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan hükümete mali yükü alın çağrısı
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan hükümete mali yükü alın çağrısı
991
KKTC'de koronaya karşı sokağa çıkma yasağı uygulanıyor
KKTC'de koronaya karşı sokağa çıkma yasağı uygulanıyor
63
LPG'ye indirim geliyor
LPG'ye indirim geliyor
94
Trump: Hastanelere giden sağlık çalışanları asker gibiydi
Trump: Hastanelere giden sağlık çalışanları asker gibiydi
66
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
[+] Görüş bildir