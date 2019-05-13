Kadınlar için başörtüsü İran'da yasal bir zorunluluk.

UYMAYANA CEZA VAR

Bu zorunluluğuna uymamanın 2 ay hapis veya 50 bin Tümen (yaklaşık 12 dolar) para cezası bulunuyor. Hapis cezası pek uygulanmazken, para cezasının kanunda belirtilenden yüksek alındığı öne sürülüyor.

ÜNİVERSİTEDE PROTESTO

Bu durum zaman zaman ülkede protesto gösterilerine de sahne olabiliyor. Dün Tahran Üniversitesi'nde öğrenciler başörtüsü yasağını protesto etti.

Erkek öğrencilerin de destek verdiği gösterilere pankartlarla katılan öğrenciler kanuna olan tepkilerini dile getirdi.

İran'da öğrenciler başörtüsünün zorunlu olmasını protesto etti ViDEO

"SORUNUMUZ BAŞÖRTÜSÜ DEĞİL"

Daha önce başörtüsünün zorunlu olmasını protesto edenlerle ilgili olarak açıklama yapan İran Meclisi Başkan Yardımcısı Ali Mutahhari, "Ülkenin sorunu başörtüsü değil. Kadınlar az-çok başörtüsüne riayet ediyorlar. Biz de bu konuda zorlayıcı olmanın doğru olmadığına inanıyoruz. Öncelikli sorun, devrim değerleri olan siyasi, kültürel ve ekonomik bağımsızlık, adalet, düşünceleri ifade özgürlüğü, maneviyat ve ahlak kısaca İslamın bir bütün olarak uygulanmasıdır." ifadelerini kullanmıştı.