İran'da okulu terk eden öğrenciler artıyor

Başkent Tahran'da 'Okuryazarlık Seferberliği Yıldönümü' münasebetiyle düzenlenen törende konuşan Ali Bakırzade, İran’da ilkokulu terk eden öğrencilerin yüzde 60’nın ekonomik sorunlardan, yüzde 30'unun toplumsal sebeplerden ve yüzde 10'unun da ailevi nedenlerden dolayı eğitimine ara verdiğini belirtti.

ÖĞRENCİLER OKULU TERK EDİYOR

Ülkede eğitim şartlarının fiziki anlamda yeterli olduğunu vurgulayan Bakırzade, öngörülemeyen nedenlerden dolayı öğrencilerin okullarını terk ettiğinin altını çizdi.

İRAN'DA ZORUNLU EĞİTİM

İran'da 12 yıllık zorunlu eğitim kapsamında, 15 milyon 613 bin 546 öğrenci eğitim görüyor. Okula başlama yaşının 6 olduğu İran'da, öğrenciler 5+3 +4 sistemine göre 12 yıl ücretsiz mecburi eğitime tabi tutuluyor.





KIZ ÖĞRENCİLER DAHA ÇOK AYRILIYOR

İran'da, geçtiğimiz yıl ilkokuldan ayrılan öğrenci sayısı 20 bin civarındaydı.

Okullarını terkeden kız öğrencilerin erkek öğrencilerden daha fazla olduğu İran'da, Sistan ve Beluçistan, Batı Azerbaycan ve Kirman eyaletleri, okullarını terkeden öğrencilerin en fazla olduğu bölgelerin başında geliyor.