İran'ın ardından Hindistan da kripto paraları yasaklayabilir

Herhangi bir merkez bankası veya resmi kuruluşla ilgisi olmayan elektronik para birimleri olan kripto paralar, günümüzde dünya genelinde sıklıkla kullanılmaya başlandı. Ancak bazı ülkeler, bu sanal para birimlerine karşı daha dikkatli davranıyor.

Hindistan hükümetine bağlı bir çalışma kolu, ülke genelinde kripto para birimleri ticaretinin yasaklanmasını talep eden bir teklif sundu.

HİNDİSTAN'DA KRİPTO PARA KULLANACAKLARA CEZA

Hindistan Ekonomik İşler Bakanı Subhash Chandra Garg’ın öncülüğünde sunulan teklifte, “kripto para birimleri madenciliği, üretimi, satışı, transferi yapan veya piyasaya kripto para birimi süren” kişilere 10 yıl hapis cezası verilmesi yer alıyor.

İRAN YASAKLAMIŞTI

Bitcoin dünya genelinde bir hayli popülerken, geçtiğimiz haftalarda önemli bir gelişme yaşanmıştı. İran Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Nasır Hakimi, Kara Parayla Mücadele Yüksek Konseyi'nin kararıyla Bitcoin ile yapılan işlemlerin yasaklandığını açıkladı.

Kripto para birimi Bitcoin sisteminde yapılan bütün işlemler, kripto para birimine bağlı bütün bilgisayarlarda kayıt ediliyor. Sistemde elektrik üretimine neden olan esas etmen ise madenci olarak adlandırılan ve bitcoin üreten kişiler oluyor.

Madenciler, çok fazla sayıda gelişmiş bilgisayar ile bu işlemleri yapmak zorunda oldukları için yoğun elektrik tüketimine neden oluyor. İran'da devletin elektrik tüketimini desteklediği fabrikalar, tarım arazileri, kamu kurumları ve okullar kaçak Bitcoin madenciliğinin merkezleri haline gelmişti.

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