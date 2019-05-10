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İş istemek için girdiği handan bisiklet çaldı

Malatya’da zihinsel engelli Melih Durmuş’un harçlıklarını biriktirerek aldığı bisikleti herkesin gözü önünde 20 saniyede çalan hırsız ortadan kayboldu.

İHA | 10.05.2019 - 10:13..
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Evliyaoğlu İş Hanı'nda iş yeri bulunan Cemal Durmuş’un yanına gelen ve bir süre sohbet eden hırsız, müşterilerin yoğun olduğı sırada kilidi olmayan bisikleti alarak kayıplara karıştı.

Olayın ardından polisi arayan Durmuş ailesi, ekiplere hırsızlık anına ait güvenlik kamerası görüntülerini verdi. Polis şimdi her yerde bisiklet hırsızını arıyor.

İş istemek için girdiği handan bisiklet çaldı

BİSİKLETİN DEĞERİ 2 BİN TL

Bisikleti çalan şahsın daha önce handaki esnaflardan iş istediğini söyleyen Cemal Durmuş, “En son benim yanıma geldi oturdu, konuştuk. Biraz sonra dedi ki ‘Ağabey ben yorgunum biraz dinleneyim.’ Ben de ‘tamam’ diyerek müşterilerimle ilgilendim o sırada bisikleti alıp kaçmış. Kendisi sabah hana gelip esnaflardan iş istemiş. En son da benim yanıma geldi ve oğlumun harçlıklarını biriktirerek aldığı 2 bin TL’lik bisikleti çalıp gitti” diye konuştu.

İş istemek için girdiği handan bisiklet çaldı

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